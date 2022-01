Covid-19: les compagnies aériennes font face à une baisse de la demande au milieu de la montée en flèche d’Omicron, IndiGo renonce aux frais de rééchelonnement

Les données ont montré que le trafic aérien intérieur de passagers diminuait depuis deux semaines lorsque de nouveaux cas de Covid-19 ont commencé à augmenter et que les États ont commencé à imposer des restrictions.

Les compagnies aériennes ont été contraintes de retravailler leurs horaires intérieurs et même d’annuler plusieurs vols, la dernière augmentation du nombre de cas de Covid-19 en Inde ayant entraîné une augmentation de la demande de voyages en avion.

IndiGo, la plus grande compagnie aérienne du pays, a retiré dimanche 20% de tous ses vols réguliers en raison d’une baisse de la demande. IndiGo propose également des modifications gratuites pour toutes les réservations effectuées jusqu’au 31 janvier pour les vols jusqu’au 31 mars. qu’il fusionnait certains vols sur des itinéraires avec plusieurs services quotidiens basés sur le facteur de charge.

Selon les données du ministère de l’Aviation civile, le trafic aérien intérieur de passagers est en baisse depuis deux semaines lorsque de nouveaux cas de Covid-19 ont commencé à augmenter et que les États ont commencé à imposer des restrictions. Le ministère a enregistré 2,41 lakh de passagers le 8 janvier, contre 3,85 lakh le 26 décembre.

Le facteur d’occupation d’IndiGo, un représentant de la demande, était de 65,8 % le 8 janvier — plus de 34 sièges sur 100 étaient en moyenne invendus. SpiceJet, son principal rival dans l’espace low-cost, et GoFirst avaient des coefficients d’occupation de 68,5% et 62,8%, respectivement. Le coefficient d’occupation d’Air India était de 67,4%, tandis que celui d’AirAsia India, la compagnie low-cost appartenant à Vistara et Tata, était respectivement de 53,6% et 59,6%.

Dans un communiqué publié dimanche, IndiGo a déclaré que l’augmentation des infections à Omicron avait forcé un grand nombre de clients à modifier leurs plans de voyage. Il a ajouté qu’il renonçait aux frais de modification pour toutes les réservations effectuées jusqu’au 31 janvier pour les vols jusqu’au 31 mars en réponse aux besoins des clients.

IndiGo retirera également de manière sélective certains vols du service – estimés à environ 20% de ses opérations régulières actuelles – en raison de la baisse de la demande, a indiqué la compagnie aérienne.

Un porte-parole de Vistara a déclaré à The Indian Express que la compagnie aérienne avait observé une baisse de la demande en raison de l’augmentation soudaine des cas de Covid-19 et des restrictions de voyage/quarantaine dans divers États. Vistara surveille la situation et ajuste sa capacité à la demande.

La compagnie aérienne propose également aux clients un rééchelonnement ou un remboursement pour minimiser les inconvénients.

Un cadre supérieur d’une compagnie aérienne à bas prix a déclaré à The Indian Express que la capacité inutilisée signifiait que les compagnies aériennes supporteraient le coût du vol d’avions à moitié vides, tandis que la dynamique des tarifs serait également affectée.

La réduction de la capacité donnera une certaine latitude pour ajuster les tarifs afin que la rentabilité ne soit pas aussi affectée, a ajouté l’exécutif.

