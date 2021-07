Covid-19: les dépliants entièrement vaccinés vers le Maharashtra n’ont plus besoin de rapport RT-PCR négatif

La décision de lever les restrictions fait suite à des mesures similaires prises par le Pendjab, le Rajasthan et l’Odisha. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Les voyageurs à destination du Maharashtra n’auront plus besoin d’un rapport de test RT-PCR négatif à l’aéroport, à condition qu’ils aient terminé les deux doses de vaccin, a annoncé aujourd’hui le ministère de l’Aviation civile de l’Union. Cependant, les passagers devront porter des preuves documentaires des deux doses de vaccination lors de leur voyage vers l’État.

Le Maharashtra a été le plus touché par les infections à Covid-19 au cours de la première et de la deuxième vague de la pandémie, signalant des cas records dans le pays. Cependant, la situation s’est maintenant suffisamment améliorée pour que l’État lève l’exigence de test négatif obligatoire pour les dépliants. Le gouvernement de l’État avait initialement imposé des restrictions aux passagers nationaux le 12 mai, rendant le test RT-PCR négatif, effectué pas plus de 48 heures avant le voyage, obligatoire pour les voyageurs arrivant par route, rail et air.

Ces restrictions ont été émises principalement pour les passagers de Delhi, du Gujarat, du Kerala, du Rajasthan et de Goa – les États qui ont également enregistré des niveaux d’infection significativement élevés au cours de la deuxième vague. Cependant, les règles ont ensuite été mises en œuvre pour les passagers arrivant de tout le pays. La décision de lever les restrictions fait suite à des mesures similaires prises par le Pendjab, le Rajasthan et l’Odisha.

Le ministre de la Santé du Maharashtra, Rajesh Tope, a déclaré que les passagers qui ont pris les deux doses du vaccin seraient autorisés à atterrir dans l’un des aéroports de l’État sans avoir besoin d’un test RT-PCR négatif. Cependant, ils devraient porter la preuve de la prise des deux doses de vaccin. La Brihanmumbai Municipal Corporation a écrit mardi au gouvernement de l’État, l’exhortant à lever la règle obligatoire de montrer un rapport RT-PCR négatif pour les voyageurs entièrement vaccinés à Mumbai.

Alors que la situation de Covid-19 s’est améliorée dans le Maharashtra, avec une baisse significative du nombre de cas actifs, ce n’est toujours pas sorti d’affaire. Mercredi, le district de Sangli a annoncé un verrouillage de six jours au milieu d’une poussée soudaine du nombre de cas actifs, enregistrant entre 1 000 et 2 000 nouveaux cas par jour.

