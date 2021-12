Covid-19 : les doses de rappel préviennent-elles l’infection à Omicron ? Voici ce que nous savons

Une injection de rappel est une dose supplémentaire administrée une fois que la protection fournie par la ou les injections originales commence à diminuer au fil du temps pour maintenir une immunité plus longue.

Alors que la variante Omicron du coronavirus se propage dans des pays comme les incendies de forêt, la demande d’une dose de rappel de vaccin pour améliorer l’immunité qui pourrait s’être affaiblie avec le temps est de plus en plus demandée. La plupart des vaccins Covid-19 sont administrés en deux doses, tandis que quelques-uns sont administrés en une seule dose.

Une injection de rappel est une dose supplémentaire administrée une fois que la protection fournie par la ou les injections originales commence à diminuer au fil du temps pour maintenir une immunité plus longue. Alors que l’Inde n’a pris aucune décision sur l’administration de doses de rappel, des pays comme les États-Unis et Israël ont déjà demandé aux citoyens d’obtenir les doses supplémentaires.

Doses de rappel

Tous les vaccins Covid-19 approuvés, à l’exception de celui produit par Johnson & Johnson, sont administrés en deux doses. Les doses de vaccin supplémentaires après l’administration des deux premières doses sont appelées injections de rappel.

Les doses de rappel sont-elles utiles ?

L’immunité générée par le vaccin n’est pas permanente et diminue après un certain temps, rendant les gens vulnérables au virus. On ne sait toujours pas combien de temps dure l’immunité générée par les doses de vaccin. Les experts suggèrent que les vaccins actuellement disponibles sur le marché offrent une immunité de six à neuf mois. Des doses de rappel peuvent augmenter cette immunité pendant une période plus longue.

Dose de rappel et variante Omicron

La variante Omicron du coronavirus a montré des signes d’évasion de l’immunité générée par le vaccin, même parmi ceux qui ont reçu le vaccin récemment. Cependant, un certain nombre d’études ont montré que les doses de rappel offraient une protection accrue contre la variante, détectée pour la première fois le mois dernier en Afrique du Sud.

Pourquoi la dose de rappel offre-t-elle une meilleure protection ?

Selon les experts de la santé, l’immunité fonctionne comme la mémoire. Alors que l’efficacité diminue avec le temps, la mémoire ne le fait pas. En plus d’étendre l’efficacité de l’immunité, le rappel améliore également la qualité de l’immunité. En conséquence, l’immunité générée après un rappel est beaucoup plus efficace que celle générée après les doses de vaccin régulières.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.