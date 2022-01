Covid-19: les écoles civiques de Mumbai fermées pour les cours en personne au milieu de la vague d’Omicron

Seuls les élèves des classes 10 et 12 seraient autorisés à suivre des cours en personne car ils se préparent aux examens préliminaires avant les examens du conseil en mars-avril.

La société municipale de Brihanmumbai a annoncé que les écoles gérées par l’organisme civique resteraient fermées pour les classes 1 à 9 et 11 jusqu’au 31 janvier au milieu d’une augmentation des cas de Covid-19 dans la ville.

Seuls les élèves des classes 10 et 12 seraient autorisés à suivre des cours en personne après avoir obtenu le consentement des parents, car ils se préparent aux examens préliminaires avant les examens du conseil en mars-avril. Les écoles organiseront également des cours hybrides pour ces élèves.

Le responsable de l’éducation de la Brihanmumbai Municipal Corporation, Raju Tadvi, a déclaré à The Indian Express que les élèves de 15 à 18 ans seraient appelés dans les écoles uniquement pour leurs vaccinations. Les enseignants reprendront les cours en ligne pour les classes 1 à 9 et 11 à partir d’aujourd’hui.

Mumbai a commencé lundi une campagne de vaccination pour le groupe d’âge des 15-18 ans. La ville procède à la vaccination de ce groupe d’âge dans neuf centres géants, chacun pouvant vacciner 1 500 adolescents par jour, a déclaré le Dr Mangala Gomare, responsable de la santé de la Brihanmumbai Municipal Corporation.

Les écoles civiques gérées par l’organisme à Mumbai ont rouvert lundi après une semaine de vacances d’hiver. Cependant, la plupart des écoles ont enregistré une fréquentation plus faible.

Plus de 2 000 écoles gérées par la Brihanmumbai Municipal Corporation ont organisé lundi des camps de vaccination pour les élèves éligibles. Mumbai compte environ 6,25 étudiants lakh éligibles pour la campagne de vaccination.

Le directeur de l’école municipale SG Barve Nagar, Ambarsing Magar, a déclaré à The Indian Express que l’école avait facilité la vaccination de 210 élèves éligibles. Il a organisé une conférence virtuelle parents-enseignants pendant le week-end pour s’assurer que tous les élèves étaient vaccinés.

Mumbai n’est pas la seule ville indienne à cesser de fréquenter les écoles en personne au milieu de l’augmentation constante du nombre de cas Omicron dans le pays. Delhi a annoncé une «alerte jaune» avec la Delhi Disaster Management Authority publiant des directives qui fermaient les écoles, les collèges et les établissements d’enseignement jusqu’à nouvel ordre. Le gouvernement de l’État a également annoncé des vacances d’hiver pour les classes 1 à 5. Le gouvernement du Bengale occidental a également annoncé la fermeture des écoles et des établissements d’enseignement à partir de lundi.

