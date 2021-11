Covid-19 : les enfants n’ont pas besoin d’un rapport RT-PCR négatif pour le pèlerinage de Sabarimala, précise le gouvernement du Kerala

À l’heure actuelle, le Kerala compte 49 459 cas actifs, dont 7,2% dans les hôpitaux. (Déposer)

Les enfants participant au pèlerinage en cours au temple de Sabarimala au Kerala n’auront pas besoin d’un rapport de test RT-PCR négatif, a annoncé le gouvernement de l’État.

Le gouvernement du Kerala a déclaré dans une ordonnance du 26 novembre que les parents ou les adultes accompagnant les enfants lors du pèlerinage au sanctuaire du district de Pathanamthitta devront s’assurer qu’ils portent des désinfectants, des savons et des masques et respectent les normes de distanciation physique.

L’annonce du gouvernement a également indiqué que les parents ou les adultes accompagnant les enfants seront responsables de leurs problèmes de santé, a rapporté l’agence de presse Asian News International.

Les fidèles adultes et les membres du personnel déployés au temple devront présenter un certificat de vaccination à deux doses ou un rapport de test RT-PCR négatif datant de moins de 72 heures, selon l’ordre signé par le secrétaire supplémentaire B Surendran Pillai.

Des milliers de pèlerins se sont lancés dans des randonnées vers le sanctuaire de la colline pour offrir des prières au Seigneur Ayyappa après la réouverture du temple le 16 novembre pour la saison annuelle de pèlerinage de mandalam et de makaravilakku de 41 jours.

Les autorités ont également mis en place des protocoles Covid-19 stricts pour les fidèles visitant le sanctuaire. Le gouvernement a mis en place un système de file d’attente virtuelle dans le cadre de ses efforts pour réguler le flux de pèlerins compte tenu de la pandémie et des fortes précipitations. Les fidèles ont demandé de porter leurs cartes Aadhaar originales. Les membres du personnel du conseil d’administration de Travancore Devaswom collectent le ghee que les pèlerins apportent pour Neyyabhishekam à partir de comptoirs spéciaux et renvoient le ghee sanctifié d’un point de vente séparé.

Le gouvernement a également pris des dispositions pour que les pèlerins achètent le « prasadam » lors de leur retour à Pampa après le darshan. Le Kerala a été à l’avant-garde du nombre de cas de Covid-19 en Inde avec un total de 5 112 789 cas depuis le début de la pandémie. Vendredi, l’État a signalé 4 677 cas et 33 décès, a annoncé le ministère de la Santé. Le nombre total de morts au Kerala à cause de la pandémie s’élève à 39 125.

