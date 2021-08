Covid-19: les enfants ont pris du poids supplémentaire pendant la pandémie, selon une nouvelle étude

Selon le CD américain), l’obésité infantile dans le pays est un problème grave. (Image représentative)

Les jeunes enfants, en particulier dans le groupe d’âge 5-11, ont été en proie à une prise de poids excessive pendant la pandémie de Covid-19, a révélé une nouvelle étude publiée dans le Journal of the American Medical Association.

Corinna Koebnick, auteur principal de l’étude du Département de recherche et d’évaluation du Kaiser Permanente Southern California, a déclaré que lorsque le gain de poids chez les enfants entre 2019 et 2020 a été comparé, il a été constaté que les jeunes de tous âges ont pris plus de poids pendant la pandémie.

Kaiser Permanente est un consortium de soins de santé à Portland, en Californie.

Les chercheurs ont analysé les dossiers de 1 91509 membres Kaiser Permanente dans le groupe d’âge 5-17 du 1er mars 2019 au 31 janvier de cette année.

Les enfants âgés de 5 à 11 ans ont pris 5,07 livres supplémentaires (environ 2,30 kg) pendant la pandémie par rapport à la même période avant Covid-19. Les enfants du groupe d’âge de 12 à 15 ans ont pris 5,1 livres supplémentaires (environ 2,31 kg), tandis que ceux du groupe d’âge de 16 à 17 ans ont pris 2,26 livres (environ 1,02 kg) de plus que l’année précédente.

Dans le groupe d’âge de 5 à 11 ans, ce gain de poids supplémentaire a conduit près de 9 % d’enfants supplémentaires à devenir obèses ou en surpoids. Les chiffres pour les tranches d’âge 12-15 et 16-17 étaient respectivement de 5% et 3%. Parmi les groupes d’âge de 5 à 11 ans et de 12 à 15 ans, la plus grande partie de la prise de poids était due à une augmentation de l’obésité.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, l’obésité infantile dans le pays est un problème grave et expose les enfants et les adolescents à un risque élevé de mauvaise santé.

Entre 2017 et 2018, l’obésité était répandue chez 19% ou 14,4 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 2 à 19 ans. L’obésité chez les enfants de certaines populations était plus alarmante que d’autres.

La prévalence de l’obésité chez les enfants hispaniques était de 25,6 % et de 24,2 % chez les enfants noirs non hispaniques. Pour les enfants blancs non hispaniques, le chiffre s’élevait à 16,1 pour cent, tandis que celui parmi les enfants asiatiques non hispaniques était de 8,7 pour cent.

