Covid-19: les États font état de pénuries de vaccins alors que l’Inde ouvre la vaccination depuis plus de 18 ans

Il semble également que le groupe prioritaire, c’est-à-dire les personnes de plus de 45 ans, ne se fasse pas vacciner malgré les rendez-vous pré-réservés.

Alors que l’Inde a commencé la campagne de vaccination pour le groupe d’âge des 18 à 44 ans à partir d’aujourd’hui, plusieurs États ont suspendu le programme national de vaccination contre le COVID-19, invoquant la rareté du vaccin.

Le mois dernier, le pays a connu la plus forte demande de vaccins COVID en un mois. Selon les rapports, environ 90,50 millions de doses ont été administrées à 18h30 le 30 avril 2021.

Selon les données disponibles auprès du Ministère de la santé et de la protection de la famille, le pays a administré environ 64,36 millions de doses au cours des trois premiers mois de cette année – 3,71 millions en janvier; 10,05 millions en février; et 50,60 millions de doses en mars.

Le MoHFW, dans un communiqué, a rejeté l’allégation soulevée par plusieurs États concernant des pénuries de vaccins. Dans un communiqué, le ministère a déclaré qu’il avait fourni gratuitement 159,60 millions de doses de vaccins aux États et aux territoires de l’Union. Il a ajouté qu’environ 148,98 millions de doses de déchets. Plusieurs États tels que Delhi, Uttarakhand, Bengale occidental, Andhra Pradesh, Maharashtra et Punjab ont déjà déclaré leur incapacité à commencer la vaccination COVID-19 au-dessus de 18 ans, invoquant des pénuries de doses adéquates de vaccin.

S’adressant à l’agence de presse ANI, le vice-ministre en chef du Maharashtra, Ajit Pawar, a déclaré samedi qu’en raison de la pénurie, les centres de vaccination de Pune ont été fermés pour les deux prochains jours. «Nous avions prévu un grand événement pour aujourd’hui mais nous n’avons reçu que 3 doses de lakh. Sur ces 20 000 personnes ont été données au district de Pune. Aujourd’hui, nous n’avons pas de vaccins pour vacciner les personnes âgées de 45 ans et plus. Par conséquent, les centres de vaccination de Pune dist sont fermés pour les 2 prochains jours », a déclaré Pawar à l’ANI.

Au cours des dernières 24 heures, l’Inde a signalé sa plus forte augmentation en un jour avec 4,01 993 infections à coronavirus et 3 523 décès. À l’heure actuelle, le nombre de cas actifs dans le pays s’élève à 32,68,710. Un total de 15,49,89,635 ont été vaccinés à ce jour.

