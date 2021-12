Covid-19 : les États se bousculent pour contrôler la propagation de l’Omicron, imposer des freins — Tout savoir

Alors que le Centre a déjà émis des instructions, les États ont également renforcé la vigilance dans les districts signalant des taux de positivité plus élevés pour empêcher la propagation d’Omicron.

Au milieu de la propagation rapide de la variante Omicron du coronavirus, plusieurs États et territoires de l’Union ont annoncé des restrictions strictes pour vérifier les nouvelles infections. Alors que le Centre a déjà émis des instructions, mettant en évidence les premiers signes d’une poussée, les États ont également renforcé la vigilance dans les districts signalant des taux de positivité Covid-19 plus élevés pour empêcher la propagation d’Omicron, réputé être hautement infectieux et capable de mutations fréquentes.

Les restrictions suivantes sont imposées dans les États/villes dans le cadre de l’alerte Omicron :

MUMBAI

La police de Mumbai a mis en place des ordonnances d’interdiction en vertu de l’article 144 du CrPC (Code de procédure pénale) du 16 au 31 décembre, couvrant Noël et la Saint-Sylvestre. Il a interdit les grands rassemblements et les fêtes, un spectacle courant pendant cette période.

Il a ordonné aux sites de n’autoriser que jusqu’à 50% de la capacité pour tout événement, tandis que les organisateurs du programme doivent être entièrement vaccinés.

Les gens doivent également suivre un comportement approprié à Covid-19. Les transports publics ne peuvent transporter que des personnes entièrement vaccinées, tandis que toutes les personnes entrant dans le Maharashtra devront soit être entièrement vaccinées, soit avoir un test RT-PCR négatif datant de moins de 72 heures.

La Brihanmumbai Municipal Corporation a également imposé à tous les résidents de Mumbai arrivant de Dubaï de se soumettre à une quarantaine à domicile de sept jours. Les passagers internationaux en provenance d’autres parties de l’État ne seront pas autorisés à prendre les transports publics.

DELHI

La Delhi Disaster Management Authority a interdit les rassemblements de Noël et du Nouvel An dans la capitale nationale. Cependant, il a permis aux restaurants et aux bars de fonctionner à 50 % de leur capacité. Les réunions de mariage peuvent avoir un maximum de 200 invités.

L’autorité a également demandé aux magistrats de district d’identifier les zones potentielles de super-épandage de Covid-19 et de renforcer l’application pour s’assurer que les gens respectent les normes de distanciation physique et portent des masques.

Les autorités prendront des mesures concertées, comme le prescrit le protocole – test, suivi et traitement, mesures de confinement rapides et application du comportement approprié à Covid-19 – dans ces poches identifiées.

BENGALURU

Comme le reste du Karnataka, Bengaluru sonnera également le Nouvel An au milieu de nouvelles restrictions. Le gouvernement de l’État a plafonné les fêtes et les festivités dans les clubs et les restaurants à 50 % de leur capacité. Cependant, il ne peut pas y avoir d’événements spéciaux, tandis que les fêtards entrant dans ces endroits devront être entièrement vaccinés. Les bordures seront en vigueur du 30 décembre au 2 janvier.

UTTAR PRADESH

Le ministre en chef Yogi Adityanath a ordonné vendredi des mesures strictes, y compris un couvre-feu nocturne dans tout l’État à partir d’aujourd’hui, pour contrôler la propagation de la variante Omicron. Le couvre-feu nocturne s’appliquera de 23 h 00 à 5 h 00.

Plus tôt cette semaine, la police de Gautam Buddh Nagar a publié une circulaire pour annoncer l’imposition de la section 144 dans la ville jusqu’au 31 décembre, en gardant à l’esprit la situation de l’ordre public.

Jammu & Cachemire

Le Centre a demandé aux autorités de district de renforcer les tests et la recherche des contacts pour les cas positifs, de suivre de près la trajectoire de l’infection et d’établir des zones de micro-confinement. Tous les commissaires adjoints ont reçu pour instruction d’assurer une application stricte du comportement approprié à Covid-19, des procédures et protocoles opérationnels standard et des zones de micro-confinement.

GUJARAT

L’État occidental a annoncé l’heure du couvre-feu nocturne dans huit villes – Ahmedabad, Surat, Vadodara, Rajkot, Jamnagar, Bhavnagar, Junagadh et Gandhinagar – de 23 h 00 à 5 h 00.

MADHYA PRADESH

L’État a annoncé des couvre-feux nocturnes de 23 heures à 5 heures du matin.

