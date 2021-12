Covid-19 : les États-Unis rendent obligatoire le rapport négatif pour les voyageurs entrants

Le nouveau protocole entrera en vigueur à partir du 6 décembre, ont annoncé les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. (Déposer)

Les États-Unis ont rendu obligatoire un rapport Covid-19 négatif ou une preuve de récupération pour tous les passagers entrants, y compris ceux en provenance d’Inde, au milieu du nombre croissant de cas de la variante Omicron.

Le nouveau protocole entrera en vigueur à partir du 6 décembre, ont annoncé les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Des responsables indiens ont déclaré aux dirigeants de la communauté indo-américaine que l’amendement mettait à jour les exigences de test Covid-19 pour les passagers de plus de deux ans embarquant sur un vol à destination des États-Unis, a rapporté le Press Trust of India.

Les passagers des vols au départ des États-Unis après 00 h 01 HNE (10 h 31 HNE) le 6 décembre doivent présenter un résultat Covid-19 négatif datant de moins d’un jour, conformément aux exigences modifiées.

En l’absence d’un rapport Covid-19 négatif, les passagers devront produire des documents attestant qu’ils se sont rétablis dans les 90 jours avant d’embarquer sur leur vol.

Les passagers aériens devront également attester que les informations qu’ils présentent sont vraies, ont déclaré des responsables au Press Trust of India.

Le délai d’un jour correspond à un jour avant le départ – la commande utilise le délai d’un jour au lieu de 24 heures pour offrir une flexibilité aux passagers et aux compagnies aériennes.

Selon la circulaire, l’utilisation d’une fenêtre d’un jour garantissait que l’acceptabilité du test ne dépendait pas de l’heure du vol ou de l’heure de la journée à laquelle l’échantillon avait été prélevé.

Samedi, New York a détecté trois cas de la variante Omicron, portant le total de l’État à huit. Sept des cas se trouvent à New York.

La commissaire à la santé de New York, Mary Bassett, a déclaré que la variante Omicron était là et, comme prévu, ils voyaient le début de la propagation communautaire. Samedi, Washington et le Massachusetts ont annoncé leurs premiers cas, un jour après la Géorgie, le New Jersey, le Maryland et la Pennsylvanie.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’Omicron était une «variante préoccupante» sur la base des preuves préliminaires qu’il se propage rapidement.

