COVID-19 : les études s’affrontent sur l’efficacité du vaccin russe contre Omicron

L’étude, qui a utilisé des échantillons d’agents de santé de Buenos Aires, en Argentine, qui ont reçu Spoutnik V, n’a montré « aucune activité neutralisante contre l’omicron ».

Le développeur du Sputnik V russe a déclaré vendredi que son vaccin offrait la meilleure protection contre la variante omicron du coronavirus, contestant une étude occidentale qui a révélé que Sputnik ne produisait aucun anticorps contre la nouvelle variante.

L’Institut Gamaleya et le Fonds d’investissement direct russe, qui ont financé Spoutnik V et sa version unique appelée Sputnik Light, ont déclaré dans un communiqué qu’une étude préliminaire en laboratoire a montré que Sputnik V avait « les meilleurs résultats de neutralisation virale contre omicron par rapport à d’autres vaccins. ”.

Le président russe Vladimir Poutine a salué l’efficacité de Spoutnik V contre omicron plus tôt vendredi.

« Notre Spoutnik V fonctionne bien et, peut-être, est encore plus efficace contre l’omicron que les autres vaccins utilisés », a déclaré le président lors d’un congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs.

Pendant ce temps, des chercheurs internationaux de l’Université de Washington et du fabricant suisse de médicaments Humabs Biomed SA ont déclaré dans une étude publiée mardi en version pré-imprimée et qui n’a pas encore été examinée par des pairs que les données qu’ils ont analysées montraient des résultats contradictoires.

La Russie a jusqu’à présent signalé 25 cas de variante omicron dans le pays, selon la vice-première ministre Tatiana Golikova.

