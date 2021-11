Covid-19 : les experts de la santé expriment leur inquiétude face à l’augmentation de la résistance aux antimicrobiens provoquée par la pandémie

L’OMS a qualifié la résistance aux antimicrobiens de menace mondiale pour la santé et le développement et a appelé à une action multisectorielle urgente. (Image représentative)

Covid-19 a conduit à une résistance antimicrobienne plus élevée, la pandémie ayant un impact sur la gestion des antimicrobiens et repoussant des années de travail pour la contrôler, ont déclaré des scientifiques lors d’un webinaire organisé par le Tata Institute for Genetics and Society.

Le directeur de l’Institut Tata de génétique et de société, le Dr Rakesh Mishra, a averti que la pandémie ne signifiait pas que d’autres problèmes avaient disparu. Il a averti que la résistance aux antimicrobiens était, selon toute vraisemblance, un tsunami silencieux qui pourrait conduire à une mauvaise situation dans un avenir pas si lointain.

Mishra a déclaré que si les établissements de santé pour les humains étaient une source de mauvaise utilisation, le bétail, la volaille et la pêche étaient une source majeure de mauvaise utilisation ou de surutilisation des antibiotiques.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la résistance aux antimicrobiens se produit lorsque les virus, les bactéries, les champignons et les parasites changent et ne répondent plus aux médicaments. Cela rend les infections plus difficiles à traiter et augmente le risque de maladie grave et même de décès.

L’ancien directeur général du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), NK Ganguly, a déclaré qu’un problème majeur pour l’Inde était le manque de savoir-faire ou de moyens pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Il a également souligné le manque d’allocation de fonds pour une recherche aussi coûteuse.

Des sociétés chimiques, des sociétés de fabrication d’ingrédients pharmaceutiques actifs et des déchets liquides hospitaliers ont contribué en masse à la résistance aux antimicrobiens.

Le Dr GM Varghese, chef du département des maladies infectieuses du CMC Vellore, a souligné la surutilisation et la mauvaise utilisation des antibiotiques pendant Covid-19. Il a déclaré qu’une méta-analyse avait montré que 75% des patients admis dans les hôpitaux avec Covid-19 avaient reçu des antibiotiques alors que seulement 8% avaient reçu un diagnostic de co-infection bactérienne.

Le Dr Ruchi Singh de l’Institut national de pathologie de l’ICMR a suggéré de déterminer correctement si une infection était bactérienne ou virale était un moyen de réduire l’abus d’antibiotiques. À l’heure actuelle, les infections ne sont pas diagnostiquées correctement, a-t-elle ajouté.

L’OMS a qualifié la résistance aux antimicrobiens de menace mondiale pour la santé et le développement et a appelé à une action multisectorielle urgente. L’agence internationale de santé publique a classé la résistance aux antimicrobiens parmi les 10 principales menaces pour la santé publique.

Il a également mis en évidence le coût important de la résistance aux antimicrobiens pour l’économie. La mort et l’invalidité mises à part, une maladie prolongée a entraîné un séjour plus long à l’hôpital, des médicaments coûteux et des difficultés financières.

