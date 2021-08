Covid-19: les experts divisés alors que les écoles rouvrent au milieu de la menace de la troisième vague

in

Alors que la charge de travail active est en baisse, il y a toujours des spéculations sur la possibilité d’une troisième vague

Alors que les cas de Covid-19 en Inde diminuent, divers gouvernements des États ont commencé à lever les restrictions sur les rassemblements dans les lieux publics, les parcs, les bureaux et les établissements d’enseignement. Des pays comme le Pendjab, l’Haryana, l’Uttarakhand, Puducherry, Lakshadweep, le Nagaland, l’Himachal Pradesh et le Chhattisgarh ont autorisé la réouverture des écoles la première semaine d’août, tandis que l’Andhra Pradesh et l’Uttar Pradesh ont emboîté le pas.

Alors que la charge de travail active diminue, il y a toujours des spéculations sur la possibilité d’une troisième vague. Alors que l’Inde se prépare à une troisième vague de Covid-19 qui pourrait frapper dans les prochains mois, les experts sont divisés sur la décision de rouvrir les écoles.

DY Patil International School, Pune, le président Ajeenkya DY Patil a déclaré que l’enseignement en ligne avait ses avantages, mais ne pouvait pas combler le fossé créé par l’absence d’enseignement formel.

Il a déclaré à The Indian Express que les écoles, les collèges et les universités devaient être rouverts, ajoutant que le verrouillage des campus avait causé un préjudice sans précédent aux étudiants. Il a dit qu’il y avait des discussions autour du secteur de l’hôtellerie, du commerce de détail, mais pratiquement aucune conversation sur l’éducation.

Manju Rana, principal-directeur de l’école Seth Anandram Jaipuria, basée à Ghaziabad, a déclaré que la décision de rouvrir les écoles avait été prise dans l’intérêt des étudiants, qui sont restés longtemps à l’écart de l’apprentissage académique en face à face et de l’interaction entre pairs.

Les enseignants et les membres du personnel ont été vaccinés, des protocoles stricts de distanciation sociale, de port de masque et de désinfection ont été mis en place, a-t-elle déclaré à The Indian Express.

Les cours se déroulent par roulement afin que l’occupation puisse être réduite à 50% pour assurer la distanciation sociale, a-t-elle ajouté. Rana a ajouté que la santé mentale des élèves devait également être prise en compte et que le meilleur moyen d’y remédier serait de les renvoyer à l’école où ils pourraient avoir la normalité d’interagir avec leurs amis et leurs enseignants.

Les universitaires sont également divisés sur la nécessité de rouvrir les écoles au milieu des spéculations sur une troisième vague probable. Certains enseignants pensent que les écoles devraient s’efforcer de rendre le mécanisme d’apprentissage en ligne infaillible au lieu de s’appuyer sur des cours physiques.

Baljeet Oberoi, le directeur de l’école internationale Oakridge à Telangana, a déclaré qu’il était de sa responsabilité en tant que directeur d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants. Il a ajouté que les établissements d’enseignement devaient se concentrer davantage sur la construction d’une structure d’apprentissage virtuel solide et ininterrompue qui engageait de manière productive les étudiants au lieu de créer la panique parmi les parties prenantes à propos de la réouverture des écoles.

La routine banale et l’incapacité de se connecter directement avec leurs pairs dérangent également les enfants. Comme la plupart des enfants trouvent de la joie dans les champs ouverts, le fait d’être restreint à la maison nuit à leur moral.

La pandémie et la peur de la variante delta les ont épuisés, a déclaré Abhisant Panigrahi, un élève de classe VIII de l’école internationale SAI basée à Bhubaneswar.

Les aînés de Panigrahi dans la classe IX vont à l’école un jour sur deux et il espère que les écoles rouvriront pour qu’ils puissent retourner dans leurs salles de classe, jouer avec des amis et s’amuser.

Le bilan sur la santé socio-émotionnelle des enfants et la perte d’apprentissage pendant la pandémie ont été sans précédent.

Le vice-président de l’école publique de Khaitan, Anirudh Khaitan, a déclaré que les écoles étaient rouvertes avec des règles d’assainissement, un masquage obligatoire et une distanciation sociale dans le monde entier. Il a dit que Covid ne disparaîtrait pas et que tout le monde devait apprendre à vivre avec.

Khaitan, qui est également le trésorier de FICCI ARISE, a déclaré à The Indian Express que les enfants n’étaient pas exactement assis à la maison – ils rendaient visite à des amis, à la famille et même au restaurant de temps en temps. Ainsi, il ne serait que naturel que les écoles rouvrent avec des restrictions strictes afin que chacun puisse revenir à la normalité.

