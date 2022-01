Covid-19: les fabricants de kits de diagnostic remettent en question la fenêtre de cinq jours de l’ICMR pour autoriser le test Omicron

Le kit multiplex de Thermo Fisher Scientific est le seul actuellement utilisé en Inde pour la confirmation préliminaire de la variante à l’aide de sa stratégie d’échec de la cible S-Gene.

Plusieurs fabricants nationaux de kits de test de diagnostic in vitro ont remis en question le délai de cinq jours du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) pour soumettre des manifestations d’intérêt afin de commercialiser son kit de diagnostic, développé pour détecter la variante Omicron du coronavirus.

Les fabricants affirment que même si la poussée attendue d’Omicron déclencherait une demande sans précédent de kits de test ciblés, elle serait de relativement courte durée et toute longueur d’avance sur ceux qui manquent la fenêtre de cinq jours profiterait aux quelques-uns qui ne l’ont pas fait.

Le 17 décembre, l’ICMR a invité des manifestations d’intérêt avant le 22 décembre pour le transfert de technologie afin de développer et de commercialiser le test RT-PCR SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) via un nouveau kit de diagnostic qu’il a développé au Centre médical régional Centre de recherche à Dibrugarh.

L’Association of Indian Medical Device Industry, dans une lettre adressée le 24 décembre au directeur général de l’ICMR, Balram Bhargava, a demandé une prolongation du délai afin que le nombre maximum de fabricants puisse en bénéficier pour lutter contre la troisième vague de Covid-19.

Un fabricant de kits de test RT-PCR a déclaré à The Indian Express que l’ICMR envoyait des courriers aux fabricants chaque mois pour des mises à jour sur la capacité. En conséquence, ils auraient dû informer directement les fabricants ou généralement publier l’appel à manifestation d’intérêt.

Il y aura une énorme demande de kits ciblés car la courbe Omicron est susceptible d’être plus nette, a déclaré le fabricant. Cependant, ce ne serait que pendant quelques semaines jusqu’à ce que les autres variantes soient anéanties. Ceux qui ont raté la fenêtre n’auront pas le temps de rattraper ceux qui ne l’ont pas fait.

Soulignant que les technologies développées par l’ICMR n’avaient jamais eu de date limite dans le passé, l’Association of Indian Medical Device Industry a déclaré dans sa lettre que puisque Covid-19 était une calamité mondiale, l’Organisation mondiale de la santé/Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont également ouvertement a proposé les conceptions/séquences de tests pour le développement à grande échelle de kits de test et de fabrication au profit de la société dans son ensemble.

L’organisme industriel a ajouté que la manifestation d’intérêt courte et restreinte conduirait à très peu de fabricants développant les kits, au lieu d’un grand nombre de fabricants qui devraient être autorisés à accéder à la technologie afin que les kits RT-PCR puissent être disponibles en grandes quantités. et à un prix raisonnable, comme c’était le besoin de l’heure.

Bhargava, dans sa réponse, a déclaré à The Indian Express que la technologie n’avait pas encore passé la validation externe.

Selon l’invitation à manifestation d’intérêt, la technologie serait transférée sur une base non exclusive après une validation externe réussie auprès de plusieurs fabricants qui paieraient une redevance d’au moins 5 % sur leurs ventes nettes.

Des sources de l’ICMR ont déclaré avoir reçu neuf manifestations d’intérêt avant le 22 décembre, ajoutant que l’autorité compétente déciderait de plusieurs autres qu’elle recevrait après la date limite.

Un scientifique de l’ICMR a déclaré à The Indian Express qu’il n’était pas question que le conseil favorise des fabricants particuliers. La technologie est en cours de validation à l’Institut national de virologie de Pune et le délai de manifestation d’intérêt pourrait être prolongé en fonction de son résultat.

Le 30 décembre, l’ICMR a approuvé les kits de test Omisure développés par Tata Medical & Diagnostics à Mumbai pour la détection de la variante Omicron. Cependant, le kit multiplex de Thermo Fisher Scientific, basé aux États-Unis, est le seul actuellement utilisé en Inde pour la confirmation préliminaire de la variante à l’aide de sa stratégie d’échec de la cible S-Gene.

Les agences gouvernementales achètent des kits de test RT-PCR standard pour Rs 20-30 chacun. Cependant, le kit Thermo Fisher Scientific basé sur l’échec de la cible S-Gene coûte au moins Rs 240.

Contrairement au kit S-Gene Target Failure, qui ne détecte que la sous-lignée BA.1, le kit ICMR peut détecter et différencier les sous-lignées BA.1 et BA.2, ont déclaré des sources de l’ICMR à The Indian Express. Le kit Omisure peut également détecter les deux sous-lignées.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.