Covid-19: les gouvernements doivent construire un travail complet à partir des politiques domestiques, déclare la secrétaire syndicale du Travail Apurva Chandra

La secrétaire syndicale du travail Apurva Chandra (à droite)

Compte tenu de la pandémie de Covid-19, les gouvernements doivent chercher à élaborer des politiques globales de travail à domicile (WFH), a déclaré la secrétaire syndicale au Travail Apurva Chandra, qui a terminé son mandat de président du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail (OIT) le 25 juin, mentionné.

Chandra a remis la présidence à l’ambassadrice Anna Jardfelt, représentante permanente de la Suède auprès de l’Office des Nations Unies à Genève. L’Inde avait assumé la présidence de l’organe directeur de l’OIT après une interruption de 35 ans pour la période d’octobre 2020 à juin 2021.

Prononçant son discours de clôture devant le Conseil d’administration à Genève, Chandra a déclaré que de nombreux employeurs exploraient les options de la FMH et également comme une opportunité à long terme de compléter les dispositions de travail actuelles, en vue d’atténuer les défis de la pandémie de Covid-19.

«En tant que pays membres de l’OIT, engagés à promouvoir les droits au travail, à encourager les opportunités d’emploi décent et à améliorer la protection sociale, les gouvernements, en consultation avec les représentants nationaux des travailleurs et des employeurs, doivent chercher à élaborer des politiques globales de la FMH», a déclaré Chandra.

L’OIT a déjà élaboré des normes internationales sous forme de convention (177) et de recommandation (184) qui réglementent la FMH de manière globale.

Par le biais d’un projet de modèle d’ordres permanents pour les secteurs des services, de la fabrication et de l’exploitation minière publié simultanément le 31 décembre de l’année dernière, le ministère indien du Travail avait proposé de formaliser l’installation de la FMH pour le seul secteur des services, mais a laissé les secteurs manufacturier et minier en dehors du cadre du concept. pour l’instant. Le projet n’est pas encore finalisé.

Concernant la prolifération des concerts et des plateformes, qui a remodelé les processus de travail et transformé l’avenir du travail et les droits associés des travailleurs impliqués, Chandra a souligné le rôle de l’OIT dans « l’élaboration de normes flexibles qui soutiennent la réalisation progressive des droits des travailleurs des concerts et des plateformes dans une manière progressive.

Chandra a également suggéré que l’OIT pourrait envisager d’inclure une certaine flexibilité dans les conventions pour s’adapter aux circonstances nationales des pays membres. “Cela améliorera peut-être le nombre de ratifications par les pays membres”, a-t-il déclaré.

