Covid-19: les hôpitaux de Delhi vont voir des lits supplémentaires avec de l’oxygène, unité de soins intensifs

Il y aurait un ajout de 164 lits avec oxygène et 122 lits de soins intensifs. Les hôpitaux pour Covid-19 ont augmenté de plus de quatre fois au cours des deux derniers mois.

En réponse à la pénurie de lits d’hôpitaux à Delhi, le secrétaire du syndicat à la santé, Rajesh Bhushan, a déclaré qu’il augmenterait les lits d’hôpitaux et la disponibilité de l’oxygène dans les trois hôpitaux du gouvernement central de Delhi. Comme le 20 avril, Delhi comptait 1 875 lits d’hôpitaux avec oxygène et 230 lits de soins intensifs. Il y aurait un ajout de 164 lits avec oxygène et 122 lits de soins intensifs. Les hôpitaux pour Covid-19 ont augmenté de plus de quatre fois au cours des deux derniers mois. Bhushan a déclaré que 1700 lits d’hôpitaux supplémentaires seraient ajoutés à Delhi avec les chemins de fer et la DRDO qui opérationnaliseraient ces lits.

Le ministère des chemins de fer ajouterait 800 lits dans 50 autocars à la gare de Shakur Basti et 400 lits à la gare d’Anand Vihar, de sorte qu’un total de 1 200 lits seraient disponibles dans les autocars.

En outre, DRDO mettrait en service 250 lits à l’hôpital de campagne de Dhaula Kuan.

