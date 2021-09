Covid-19 : les Indiens peuvent désormais se rendre en Turquie ; du vaccin à la quarantaine, voici la liste des exigences

in

Les normes de voyage pour les Indiens en Turquie assouplies

Les voyageurs indiens se rendant en Turquie n’auront plus à subir une quarantaine obligatoire de 14 jours à leur arrivée s’ils sont entièrement vaccinés, a déclaré l’ambassade de Turquie à New Delhi.

Conditions pour voyager en Turquie

Les passagers inoculés par les vaccins recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont exemptés de la règle de quarantaine de 14 jours à leur arrivée en Turquie. Les vaccins approuvés par l’OMS ou le gouvernement turc comme Pfizer-Biotech, Spoutnik V et Sinovac les dispensent des règles. Pour Johnson & Johnson, une dose suffit – au moins 14 jours avant la date du voyage. Les candidats qui ont reçu le Covishield seront également autorisés à se rendre en Turquie sans quarantaine. Une fois que Covaxin aura obtenu le feu vert de l’OMS, les voyageurs vaccinés avec le même vaccin pourront également se rendre en Turquie, selon un communiqué de presse.

Cependant, les voyageurs doivent produire un certificat RT-PCR Covid-19 négatif pour un test effectué jusqu’à 72 heures avant le départ.

Que se passe-t-il quand quelqu’un n’est pas vacciné

Pour les non-vaccinés, les passagers doivent être munis d’un certificat RT-PCR négatif avant le départ, ils seront soumis à une quarantaine de 14 jours à leur domicile ou à toute adresse qu’ils déclarent lors de leur voyage. Le 10=jour de quarantaine, la personne devra subir un test RT-PCR pour vérifier son statut, si elle est négative elle sera libérée de la quarantaine. En l’absence de test au 10e jour, ils seront libérés de quarantaine au bout de 14 jours.

Les passagers de moins de 12 ans sont toutefois dispensés de l’obligation de vaccination ou de RT-PCR

Mise à jour sur les autres destinations internationales

Les vols internationaux à destination et en provenance de l’Inde opèrent sous l’arrangement des bulles d’air en nombre limité. En raison de la deuxième vague de Covid-19, plusieurs pays ont restreint les vols en provenance d’Inde ou l’entrée de voyageurs en provenance d’Inde en provenance d’autres pays.

En mai, les États-Unis ont interdit les voyageurs indiens, à l’exception de leurs propres citoyens, mais ont ensuite assoupli les voyages pour les titulaires de visas étudiants. L’Allemagne a reclassé l’Inde dans les «zones à forte incidence (Covid)» le mois dernier et a supprimé l’interdiction d’entrée pour les voyageurs en provenance d’Inde. Les Émirats arabes unis ont récemment commencé à délivrer des visas touristiques aux citoyens indiens. La France et l’Espagne ont également commencé à lever les restrictions pour les voyageurs en provenance d’Inde.

