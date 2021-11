Covid-19 : les infections révolutionnaires post-vaccination forment la majorité des cas du Kerala ; symptômes légers

L’État rapporte environ 50% de la charge de travail quotidienne de l’Inde. (PTI/Fichier)

Les infections révolutionnaires constituaient une proportion importante du nombre quotidien de Covid-19 au Kerala au cours des deux dernières semaines, ont révélé les données du gouvernement de l’État. Cependant, une infime fraction des patients a nécessité une admission en soins intensifs ou des lits à oxygène, car la vaccination a réduit la gravité des symptômes, a déclaré un responsable de la santé de l’État à The Indian Express. Les infections par percée sont une infection virale ou bactérienne après la vaccination. Les experts de la santé suggèrent que les infections révolutionnaires étaient une occurrence attendue dans un petit pourcentage de la population vaccinée, car aucun vaccin n’est efficace à 100 %.

Le Kerala a signalé 119 401 cas positifs entre le 19 octobre et le 2 novembre, selon les données. Parmi ceux-ci, 1 00 593 avaient été éligibles à la vaccination, tandis que 67 980 ont reçu une dose unique ou les deux doses.

Parmi les personnes éligibles, 40 584 étaient complètement vaccinées, tandis que 27 396 avaient reçu une dose.

La ministre de la Santé du Kerala, Veena George, a déclaré que le gouvernement avait anticipé la tendance des infections à percée. Elle a ajouté que les données prouvaient également que la vaccination prévenait la gravité des infections.

Le ministre a déclaré que seulement 2% environ des 77 516 cas actifs de l’État nécessitaient des lits d’oxygène et 1,5% avaient besoin d’une admission en soins intensifs au cours de la semaine dernière.

Au Kerala, 95 % de la population éligible ont reçu la première dose de vaccin, tandis que 52 % ont été complètement vaccinés.

L’État rapporte environ 50% de la charge de travail quotidienne de l’Inde. Le Kerala représente également 45% des cas actifs du pays.

George a déclaré que la dernière enquête de séroprévalence suggérait que la population de l’État était immunisée principalement par la vaccination plutôt que par l’infection. Dans de nombreux autres États, a-t-elle déclaré, la forte prévalence des anticorps était principalement le résultat d’infections généralisées.

Bien que les personnes entièrement vaccinées soient toujours infectées, les décès causés par Covid-19 parmi eux sont rares. Dans les cas où des personnes complètement vaccinées succombaient, les victimes étaient soit très âgées, soit souffraient de graves comorbidités, a-t-elle déclaré.

Un responsable a déclaré que les agents de santé – les premiers à être complètement vaccinés – figuraient régulièrement parmi les personnes infectées. La vaccination a également donné aux gens un faux sentiment de confiance, incitant beaucoup à bafouer les protocoles de Covid, a déclaré un responsable de la santé.

Le Dr TS Aneesh, membre du comité d’experts du Kerala sur le Covid-19, a déclaré à The Indian Express que les agents de santé et de première ligne, les représentants du gouvernement et les enseignants en mission électorale ont été les premiers à être complètement vaccinés.

Les données sur les infections révolutionnaires parmi les personnes entièrement vaccinées ont laissé penser que le niveau d’immunité pourrait baisser, a déclaré le Dr Aneesh.

Aneesh a déclaré que dans les États où l’infection naturelle était élevée, les risques d’infections majeures étaient faibles.

Le Kerala était immunisé contre le vaccin, laissant l’État vulnérable aux infections à percée. Le Dr Aneesh a déclaré que les infections révolutionnaires montraient l’efficacité du système de santé. Les symptômes des infections percées sont très légers. De tels cas ne peuvent être détectés que par des tests efficaces, a-t-il ajouté.

L’expert en santé publique, le Dr NM Arun, a déclaré que la tendance mettait en évidence la nécessité d’un comportement approprié à Covid après la vaccination. Il a déclaré que les vaccins réduisaient l’intensité des symptômes – leur efficacité était liée à la minimisation de la gravité plutôt qu’à l’isolation des infections.

Il a ajouté que c’est à cause de la vaccination que le nombre de cas dans les hôpitaux a baissé.

