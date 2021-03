COVID-19: Les nouvelles bordures à Mumbai préoccupent les hôteliers et les propriétaires de restaurants

Les restrictions imposées par le gouvernement de l’État limitent également le rassemblement de plus de cinq personnes dans les lieux publics après 20 heures. (Source de la photo: IE)

Avec l’application des restrictions nocturnes dans le Maharashtra, les entreprises – en particulier celles associées au secteur des aliments et des boissons et de l’hôtellerie – craignent que des restrictions plus strictes imposées par le gouvernement de l’État ne paralysent l’industrie. À partir de dimanche, tous les restaurants, salles de cinéma, centres commerciaux et lieux publics doivent fermer à 20 heures. Les restrictions imposées par le gouvernement de l’État limitent également le rassemblement de plus de cinq personnes dans les lieux publics après 20 heures.

Craignant un impact négatif sur les entreprises, l’association de l’industrie a déclaré qu’elle approcherait le ministre en chef Uddhav Thackeray et le ministre du Tourisme pour les exhorter à faire reculer le trottoir de nuit.

«Lorsque la mission recommence, nous étions parmi les derniers à rouvrir. Les restaurants ont été autorisés à rouvrir en octobre 2020 mais avec une capacité limitée. On nous a demandé de suivre une restriction similaire pendant le réveillon du Nouvel An et on nous a ordonné de fermer à 23 heures. Je pense qu’il aurait pu y avoir une règle plus stricte pour suivre la norme de distanciation sociale que d’imposer un ordre de fermeture générale comme celui-ci », a déclaré un restaurateur de Dadar cité par The Indian Express.

«La plupart d’entre nous ont dû réduire leurs effectifs et fonctionnent déjà à 50% de leur capacité. En semaine, nous n’obtenons généralement que 20% de notre limite, et parfois il n’y a pas un seul client. Nous recevons généralement plus de clients entre 20h et 23h. Mais cette restriction va augmenter ou perdre », a déclaré un propriétaire de café à Andheri à The Indian Express.

Selon l’Association des hôtels et restaurants de l’Inde occidentale (HRAWI), de nouvelles restrictions pourraient entraîner la fermeture d’environ 30% des hôtels.

Pradeep Shetty, vice-président principal de HRAWI, a déclaré que les nouvelles bordures les frapperaient durement car le dîner contribuera à 90% de l’ensemble de l’entreprise. «Les restaurants et les propriétaires d’hôtels ont déployé beaucoup d’efforts pour redémarrer leurs entreprises entre octobre et décembre. COVID-19: les nouvelles bordures à Mumbai sont une source d’inquiétude pour les hôteliers et les propriétaires de restaurants

Avec l’application des restrictions nocturnes dans le Maharashtra, les entreprises – en particulier celles associées au secteur des aliments et des boissons et de l’hôtellerie – craignent que des restrictions plus strictes imposées par le gouvernement de l’État ne paralysent l’industrie. À partir de dimanche, tous les restaurants, salles de cinéma, centres commerciaux et lieux publics doivent fermer à 20 heures. Les restrictions imposées par le gouvernement de l’État limitent également le rassemblement de plus de cinq personnes dans les lieux publics après 20 heures.

Craignant un impact négatif sur les entreprises, l’association de l’industrie a déclaré qu’elle approcherait le ministre en chef Uddhav Thackeray et le ministre du Tourisme pour les exhorter à faire reculer le trottoir de nuit.

«Lorsque la mission recommence, nous étions parmi les derniers à rouvrir. Les restaurants ont été autorisés à rouvrir en octobre 2020 mais avec une capacité limitée. On nous a demandé de suivre une restriction similaire pendant le réveillon du Nouvel An et on nous a ordonné de fermer à 23 heures. Je pense qu’il aurait pu y avoir une règle plus stricte pour suivre les normes de distanciation sociale que d’imposer un ordre de fermeture générale comme celui-ci », a déclaré un restaurateur de Dadar cité par The Indian Express.

«La plupart d’entre nous ont dû réduire leurs effectifs et fonctionnent déjà à 50% de leur capacité. En semaine, nous n’obtenons généralement que 20% de notre limite, et parfois il n’y a pas un seul client. Nous recevons généralement plus de clients entre 20h et 23h. Mais cette restriction va augmenter ou perdre », a déclaré un propriétaire de café à Andheri à The Indian Express.

Selon l’Association des hôtels et restaurants de l’Inde occidentale (HRAWI), de nouvelles restrictions pourraient entraîner la fermeture d’environ 30% des hôtels.

Pradeep Shetty, vice-président principal de HRAWI, a déclaré que les nouvelles bordures les frapperaient durement car le dîner contribuera à 90% de l’ensemble de l’entreprise. «Les restaurants et les propriétaires d’hôtels ont déployé beaucoup d’efforts pour redémarrer leurs entreprises entre octobre et décembre. Maintenant, c’est arrivé. L’activité du dîner prend de l’ampleur après 20 heures, mais les nouveaux trottoirs nous demandent de fermer nos restaurants pour le moment. Il ne sera donc pas du tout possible de garder votre entreprise ouverte », a-t-il déclaré.

Les propriétaires de magasins dans les centres commerciaux sont également d’avis que les tests aléatoires et les délais restreints ralentiront la demande de gros produits. L’Association des centres commerciaux de l’Inde (SCAI) a demandé à la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) de réduire le nombre de tests aléatoires dans les centres commerciaux.

Faisant écho à la même voix, les colporteurs de la ville ont également déclaré que la restriction de nuit affecterait leurs revenus d’au moins 70 à 80%.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.