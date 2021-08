Covid-19: les parcs du Tamil Nadu et les théâtres rouvrent après une fermeture de plusieurs mois

in

Avant les derniers assouplissements, seuls les joggeurs et les marcheurs étaient autorisés entre 5h et 9h le long du tronçon de la voie de service. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Les théâtres, les parcs publics et les plages du Tamil Nadu ont rouvert lundi, conformément aux derniers assouplissements du gouvernement de l’État, près de quatre après leur fermeture lors de la deuxième vague de Covid-19.

Les gens ont commencé à affluer vers la très populaire plage de la Marina depuis tôt le matin. Avant les derniers assouplissements, seuls les joggeurs et les marcheurs étaient autorisés entre 5h et 9h le long du tronçon de la voie de service. Cette décision a été saluée par les amateurs de fitness qui ont exhorté le public à suivre strictement les consignes de sécurité. Le personnel de police patrouille le long du rivage et fait connaître le Covid-19 par le biais de systèmes d’annonces publiques.

Le gouvernement a également autorisé la réouverture des jardins zoologiques, des parcs botaniques et des hangars à bateaux. Des responsables du département de Nilgiris ont déclaré que le parc Sims à Coonoor, la maison à bateaux Ooty et les musées avaient rouvert au public, a rapporté IE Online.

Cependant, le parc zoologique d’Arignar Anna à Chennai, qui a récemment fait la une des journaux après la mort de deux lions et plusieurs autres testés positifs pour Covid-19, n’a pas encore rouvert. Le directeur adjoint Naga Sathish a déclaré à IE Online qu’ils n’avaient pas encore reçu d’ordre officiel du gouvernement et qu’ils ouvriraient probablement à partir de mercredi.

D’un autre côté, seuls quelques théâtres ont ouvert leurs portes car les propriétaires ont veillé à ce que les directives émises par le gouvernement, notamment la désinfection des sièges et la vaccination complète des membres du personnel, soient en place au cours des deux derniers jours.

Le gouvernement de l’État avait d’abord ordonné la fermeture des cinémas en mars 2020 alors que Covid-19 commençait à se propager. Les théâtres ont rouvert en novembre, mais le nombre de places assises était plafonné à 50 %. Cependant, la deuxième vague de Covid-19 a contraint le gouvernement à ordonner à nouveau la fermeture des cinémas en avril.

L’acteur-producteur Chitra Lakshmanan a déclaré à IE Online qu’environ 400 cinémas autonomes avaient rouvert à partir de lundi, tandis que les multiplexes ouvriraient jeudi ou vendredi après avoir finalisé la programmation du film. Il a ajouté que les propriétaires s’étaient engagés à ce que tous les théâtres soient informatisés d’ici décembre pour accroître la transparence sur les coûts de billetterie. Il est probable qu’un serveur dédié soit mis en place à cet effet.

Le chef de l’Association des propriétaires de théâtres du Tamil Nadu et distributeur vétéran Tiruppur Subramaniam avait déclaré que les prix des billets n’augmenteraient pas en raison de la pandémie.

