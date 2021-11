COVID-19 : les plus de 18 ans pourraient se voir offrir des injections de rappel après la détection d’un troisième cas Omicron | Royaume-Uni | Nouvelles

La meilleure équipe britannique de vaccins envisage d’étendre le programme de rappel de vaccin à tous les adultes dans le but d’empêcher la propagation de la variante Omicron. Les membres du Comité mixte sur la vaccination (JCVI) pourraient décider d’autoriser ou non tous les plus de 18 ans à recevoir leurs doses de rappel dès aujourd’hui, ont déclaré des sources de Whitehall.

Le programme de rappel n’est actuellement disponible qu’aux personnes âgées de 40 ans et plus, aux travailleurs sociaux et de santé de première ligne et aux personnes ayant des problèmes de santé.

Les rapports arrivent juste au moment où les règlements établis par Boris Johnson, 57 ans, doivent parvenir au Parlement.

Les changements de règles « temporaires et de précaution », qui se concentrent sur le port du masque et l’isolement, ont été annoncés par le Premier ministre samedi et font suite à la souche dite Omicron de COVID-19.

Les règles devraient entrer en vigueur mardi à 4 heures du matin.

La variante, signalée à l’Organisation mondiale de la santé depuis l’Afrique du Sud mercredi dernier, a été détectée trois fois au Royaume-Uni – une dans l’Essex, une à Nottingham et une à Londres.

Suite à l’annonce de la variante Omicron, le Royaume-Uni a placé l’Angola, le Botswana, Eswatini, l’Afrique du Sud, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe sur la soi-disant liste rouge.

L’Agence de sécurité sanitaire a depuis confirmé que la personne qui transportait Omicron à Londres n’était plus au Royaume-Uni, mais a ajouté qu’il est « très probable » que d’autres cas seront trouvés dans les prochains jours.

Mais le JCVI examinera également s’il autorisera les enfants âgés de 12 à 15 ans à recevoir deux doses du vaccin COVID-19.

Le député de Bromsgrove a ajouté: « Donc, si l’on devait prendre des décisions comme celle-là, il faudrait les faire très, très soigneusement et nous n’en sommes pas encore là, nous en sommes loin. »

Des chiffres récents compilés par le gouvernement britannique ont révélé que 88,5% de la population âgée de 12 ans ou plus a reçu une dose du vaccin COVID-19, 80,5% ont été injectés deux fois et 30,6% ont reçu leur rappel.