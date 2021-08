COVID 19 : les principales mesures qu’un diabétique peut prendre en période de pandémie

Bien que personne ne soit vraiment à l’abri du COVI-19, les personnes atteintes de maladies liées au mode de vie et de problèmes de santé sont plus vulnérables à l’infection par le covid car elles risquent de graves complications (Photo: ./Thinkstock)

La pandémie a non seulement changé notre façon de travailler, mais aussi la façon dont nous nous soucions de notre santé et de notre mode de vie. Notre santé et notre mode de vie ont largement changé depuis que la pandémie a frappé le monde. De l’alimentation saine à l’exercice régulier, les gens sont devenus plus conscients de leur santé. Bien que personne ne soit vraiment à l’abri du COVI-19, les personnes atteintes de maladies liées au mode de vie et de problèmes de santé sont cependant plus exposées et vulnérables à l’infection par le covid car elles sont à risque de complications graves, telles que le diabète.

Les personnes souffrant de diabète ont un pronostic pire que celles qui ne sont pas diabétiques. Il est donc important que les diabétiques prennent des précautions supplémentaires pour se protéger contre l’infection mortelle par le covid-19, a déclaré Vivek Subramanyam, PDG et fondateur de LiveAltLife. Voici quelques mesures de précaution qui peuvent être prises par un diabétique.

Exercices de respiration

Les exercices de respiration sont extrêmement importants pour améliorer et renforcer la capacité pulmonaire et maintenir les niveaux d’oxygène élevés et stables. Il est donc conseillé de faire des exercices de respiration quotidiennement. Cet exercice est, en fait, recommandable à tout le monde.

Tirer l’huile et se gargariser

Se gargariser tue les germes et les bactéries dans notre bouche tandis que l’huile tirée à jeun aide à assainir la cavité buccale. Les deux sont tout aussi utiles, mais il est conseillé de ne pas se gargariser plusieurs fois. Seulement 3 à 4 fois par semaine devraient suffire.

Médicaments réguliers

La médecine régulière est extrêmement importante pour les diabétiques. Par conséquent, il doit être administré régulièrement pour éviter que la glycémie ne dépasse les niveaux recommandés. Une glycémie élevée peut aggraver la situation des diabétiques s’ils sont touchés par le COVID.

Le contrôle du sucre est un must

Lorsqu’il s’agit de prévenir les maladies, la nutrition joue un rôle important. Assurez-vous de suivre un régime pauvre en glucides et riche en graisses pour réduire la glycémie et maintenir l’énergie. L’apport en protéines doit être faible à modéré. Essayer une fenêtre de repas de 8 à 10 heures par jour et jeûner pendant les heures restantes sera également utile. Cela aidera à contrôler les niveaux de glucose et à contrôler le diabète dans le corps de la personne diabétique.

Légumes et fruits frais

Prenez l’habitude de consommer une variété de fruits et légumes frais comme partie principale d’un régime pour obtenir des vitamines et des minéraux essentiels dans le corps. Incluez les pommes, la pastèque, le pamplemousse, l’ananas, la papaye, la banane, les légumes à feuilles vertes, les poivrons, les courges, la tomate, l’oignon, l’ail, tous les légumes crucifères, entre autres, dans votre alimentation.

Inclure les suppléments

Ajoutez de la vitamine C, D et A avec du zinc dans votre alimentation pour renforcer la force immunitaire. Consultez votre médecin généraliste pour la même chose et ne continuez pas avec les suppléments pendant une longue période.

Surveiller les niveaux d’oxygène

Mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang est très important, faites-le deux fois par jour régulièrement. Une lecture inférieure à 95 % de la saturation en oxygène pourrait être un signe précoce d’une infection au COVID.

Reconnaître les premiers signes, symptômes

Surveillez de près les signes tels qu’une fièvre légère, un mal de gorge, de la fatigue, des difficultés respiratoires, etc. Consultez immédiatement un médecin en cas de l’un des cas mentionnés ci-dessus.

Développer de saines habitudes de vie

Essayez de consommer de l’eau toutes les heures pour vous hydrater. L’horaire de sommeil doit également être pris en compte. Il est conseillé de dormir 6 à 8 heures par jour. Essayez également la méditation, le yoga et l’activité physique pour aider à déstresser et améliorer la circulation sanguine dans l’esprit et le corps.

COVID approprié comportement

Suivez les directives Covid pour vous protéger contre l’infection COVID. Respectez la distanciation sociale, portez un masque facial et lavez-vous fréquemment les mains. Tenez-vous à une distance sécuritaire de quelqu’un qui ne va pas bien à la maison.

