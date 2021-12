Covid-19 : Les rendez-vous Booster ouverts à tous de plus de 30 ans à partir de demain

La course est lancée pour stimuler les gens avant qu’Omicron ne balaie le pays cet hiver (Photo : EPA/NNP)

Les rendez-vous Booster sont officiellement ouverts à toute personne de plus de 30 ans à partir de demain.

Le système national de réservation sera accessible pour la première fois aux 30-39 ans, tant que trois mois se seront écoulés depuis leur deuxième dose.

Il y a environ 7,5 millions de personnes dans ce groupe d’âge et 3,5 millions d’entre elles sont éligibles à partir de lundi.

Le gouvernement se précipite pour obtenir un troisième coup dans les bras des gens alors que les craintes grandissent face à une vague d’infections à Omicron.

Les données préliminaires révélées par le gouvernement suggèrent que deux doses peuvent ne pas offrir beaucoup de protection contre la nouvelle variante, mais une dose de rappel le fera.

L’expansion du programme intervient après que des scientifiques conseillant les ministres aient révélé une nouvelle modélisation qui prédit que les décès pourraient atteindre 75 000 cet hiver.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré: “ Le programme de rappel Covid-19 s’accélère rapidement et plus de 22 millions de personnes au Royaume-Uni ont déjà reçu leur complément, garantissant une protection vitale avant Noël.

Le gouvernement a laissé la porte ouverte au déploiement de restrictions au-delà des mesures du plan B (Photo: .)

« C’est notre mission nationale – les données les plus récentes montrent que les boosters sont la défense essentielle contre Omicron et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre les jabs dans les armes le plus rapidement possible. »

La nouvelle variante se répand rapidement et devrait devenir la souche dominante dans les prochaines semaines.

Les maladies et les vaccins antérieurs sont moins susceptibles d’empêcher une personne d’être infectée car Omicron est si fortement muté, mais les études sur l’effet d’une troisième dose ont fait espérer que les cas graves pourront être réduits.

L’analyse de 581 personnes infectées par la nouvelle souche a montré que les vaccins AstraZeneca et Pfizer offraient des niveaux de protection «beaucoup inférieurs» par rapport à la variante Delta.

Mais il a déclaré que les données préliminaires montraient que l’efficacité du vaccin « avait considérablement augmenté » au début de la période après une dose de rappel, offrant une protection d’environ 70 à 75 % contre l’infection symptomatique.

Selon une nouvelle étude, jusqu’à 75 000 personnes pourraient être tuées par la variante Omicron cet hiver, à moins que de nouvelles mesures ne soient mises en place.

Les premières études suggèrent que la variante peut battre deux doses, mais une troisième offre toujours une protection très efficace (Photo: .)

Des experts de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), qui siègent également au Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (SPI-M) ou au Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), ont publié hier la modélisation alarmante.

Dans le pire des cas, où les vaccins offrent une protection inférieure à celle espérée et où la variante s’avère plus à même d’échapper à la réponse immunitaire qu’on ne le craignait, il pourrait y avoir 492 000 hospitalisations et 74 800 décès sur cinq mois.

La modélisation soulève la perspective de nouvelles mesures de distanciation sociale devant être mises en place pour aider à réduire les admissions à l’hôpital.

Mais le professeur Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré que tout modèle n’est « qu’aussi bon que ses hypothèses »

Il a ajouté qu’une hypothèse clé dans ce modèle est que la gravité des résultats de la maladie pour Omicron est la même que pour Delta.

Le professeur Hunter a déclaré: « Bien que nous ne sachions pas avec certitude avant quelques semaines, des indications en provenance d’Afrique du Sud suggèrent qu’Omicron provoque une maladie moins grave que Delta. »

