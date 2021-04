Covid-19: les sucreries du Maharashtra produiront de l’oxygène pour surmonter la crise actuelle

Deuxièmement, les usines qui produisent de l’éthanol et exploitent des usines de cogénération peuvent produire de l’oxygène dans l’usine d’éthanol.

Les sucreries du Maharashtra ont décidé de se présenter pour produire et fournir de l’oxygène dans leurs usines à la suite de l’augmentation des cas de Covid-19 et de la grave pénurie d’oxygène dans les hôpitaux de plusieurs États.

Les usines se sont manifestées pour produire et fournir de l’oxygène en réponse à un appel lancé par le président du PCN, Sharad Pawar, qui a exhorté toutes les usines à se manifester et à utiliser leurs installations pour produire et fournir de l’oxygène dans une lettre envoyée à toutes les usines par le Vasantdada. Institut du sucre (VSI).

«La demande en oxygène a augmenté dans les conditions corona actuelles. Par conséquent, toutes les sucreries devraient prendre l’initiative et mettre en place des usines de production d’oxygène », indique la lettre.« Les usines ont de l’expérience dans le raffinage de l’éthanol et la séparation du dioxyde de carbone dans les projets de distillation. La seule chose à faire ici est de mettre en place un projet de séparation de l’oxygène », suggère la lettre.

Pawar est également le président de VSI à Pune où une réunion en ligne a eu lieu vendredi, transcendant les lignes politiques pour discuter des meilleurs moyens de résoudre la crise actuelle de l’oxygène. Le ministre Jayant Patil et le ministre de la Santé Rajesh Tope étaient également présents à la réunion.Shivajirao Deshmukh, directeur général de VSI, a déclaré que quatre options avaient été discutées lors de la réunion avec les parties prenantes concernant l’approvisionnement en oxygène. «Au moins 50 à 60 usines se sont montrées prêtes à importer des bouteilles d’oxygène de 5 litres et 10 litres de Taiwan. Il s’agit d’une solution relativement peu coûteuse qui pourrait s’avérer utile pour les patients à domicile qui n’ont pas besoin de ventilateurs », a-t-il déclaré.

Deuxièmement, les usines qui produisent de l’éthanol et exploitent des usines de cogénération peuvent produire de l’oxygène dans l’usine d’éthanol. Une usine pilote est en cours de construction à l’usine de Dharashiv dans le district d’Osmanabad et à Baramati Agro. Les usines qui manifestent la volonté d’arrêter la production d’éthanol et d’opter pour la production d’oxygène comme cause sociale peuvent également le faire », a déclaré Deshmukh. Les usines envisagent également des unités de production d’oxygène montées sur skid qui seront à nouveau importées de Taïwan. Ces unités coûtent Rs 45-50 lakh et Rs 8-10 lakh supplémentaire pour le coût du fret aérien », a-t-il dit.

Pandurang Sahakari Sakhar Karkhana envisage également de créer des installations d’adsorption oscillante sous vide (VPSA). Cela prend 8 à 10 mois pour l’ensemble de l’installation. Deshmukh a déclaré que les usines de l’État ont montré une réponse positive et ont montré une volonté d’opter pour l’une des quatre alternatives suggérées lors de la réunion.Une fois les installations établies, l’investissement ne sera pas gaspillé puisque les usines pourraient continuer à fournir de l’oxygène à les parcs de développement industriel voisins, a-t-il déclaré.

BB Thombare, président de la Western India Sugar Mills Association (WISMA), a déclaré que les usines sont disposées à se lancer dans la production d’oxygène en tant qu’initiative sociale majeure. «La saison de broyage touche presque à sa fin. Comme mesure immédiate, les usines ont décidé de prêter les bouteilles d’oxygène dans leurs installations à des fins médicales afin de surmonter la pénurie actuelle et d’examiner également des usines à faible coût pour la production d’oxygène », a-t-il déclaré. Thombare a déclaré que certaines usines ont repris la production de désinfectants en raison de la demande du marché.

