COVID-19: les taux les plus élevés au Pays de Galles pourraient déclencher de nouvelles restrictions – « La pandémie est loin d’être terminée » | Royaume-Uni | Nouvelles

Des chiffres récents ont montré que Welsh Covid est bien plus élevé que partout ailleurs au Royaume-Uni. Selon le tableau de bord du gouvernement britannique, le taux au Pays de Galles s’élevait à 685,5 pour 100 000 sur sept jours.

Il est tombé d’environ 742,4 le 20 octobre, mais reste le plus élevé de Grande-Bretagne.

Les chiffres équivalents récents pour l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande du Nord sont respectivement de 480,5, 324,4 et 467,4.

Le premier ministre Mark Drakeford a publié une déclaration jeudi et envisage de rétablir des restrictions plus strictes.

Il a déclaré que les cas de COVID-19 ont « fortement augmenté pour atteindre les taux les plus élevés que nous ayons vus depuis le début de la pandémie et que de plus en plus de personnes tombent si gravement malades qu’elles ont besoin d’un traitement hospitalier ».

« Tout cela signifie que la pandémie est loin d’être terminée.

« Nous devons prendre davantage de mesures maintenant pour renforcer les mesures que nous avons mises en place au niveau d’alerte zéro pour empêcher la propagation du coronavirus encore plus et que davantage de personnes tombent gravement malades. »

M. Drakeford a exprimé son espoir que l’action « aiderait à inverser la tendance ».

« Aucun de nous ne veut voir un retour aux restrictions mais si les taux continuent d’augmenter, le cabinet n’aura d’autre choix que d’envisager de relever le niveau d’alerte lors du prochain examen », a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre a apporté quelques modifications aux directives d’isolement actuelles et a réitéré que les vaccins sont la meilleure défense contre le virus.

Les adultes et les enfants entièrement vaccinés âgés de cinq à 17 ans seront désormais invités à s’isoler jusqu’à ce qu’ils obtiennent un test PCR négatif si un membre de leur ménage présente des symptômes du virus ou est positif.

Ceux qui ne sont pas vaccinés devront tout de même s’isoler pendant dix jours s’ils entrent en contact avec une personne testée positive pour le virus, y compris des contacts étroits qui ne font pas partie de leur ménage.

Le pass Covid sera obligatoire pour entrer dans les théâtres, cinémas et salles de concert jusqu’au 15 novembre.

Disponibles à l’achat en ligne, les pass vaccins contre le coronavirus sont déjà obligatoires pour les boîtes de nuit et de nombreux grands événements.

Cela exige que les gens fournissent une preuve de leur statut vaccinal ou la preuve d’un récent test de flux latéral négatif.

Dans les écoles, les chefs d’établissement bénéficieront d’un plus grand soutien pour mettre en place rapidement des mesures si les taux locaux sont élevés.

Le personnel et les élèves du secondaire seront également encouragés à se tester deux fois par semaine à l’aide de tests de flux latéral.

Contrairement à l’Angleterre, les ministres ont maintenu des lois exigeant que les gens portent des masques dans les pubs, les restaurants et autres lieux publics intérieurs, et demandent toujours aux gens de travailler à domicile.

Mark Drakeford confirmera ses plans lors d’une conférence de presse vendredi.

« Je suis convaincu qu’au cours des prochaines semaines, nous commencerons à voir une baisse », a déclaré à BBC Wales le Dr Fu-Meng Khaw, directeur national de la protection de la santé à Public Health Wales (PHW).

«Nous examinons des taux assez élevés par rapport à d’autres moments de la réponse à la pandémie.

« Mais je sens que nous plaçons un plateau. »

Le Dr Khaw a déclaré que les niveaux les plus élevés de transmission de Covid étaient observés chez les jeunes adultes et les enfants au Pays de Galles.