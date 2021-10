Covid-19: les témoins de Mumbai augmentent le nombre de cas quotidiens, le plus élevé depuis le 26 juillet

Mumbai a connu le troisième nombre le plus élevé sur une seule journée au cours des 14 derniers jours avec 546 nouveaux cas et cinq décès

Les cas de Covid-19 ont recommencé à augmenter à Mumbai depuis le début de la saison des fêtes avec Ganesh Chaturthi. Jeudi, les chiffres ont atteint 5 317, le nombre le plus élevé depuis le 26 juillet. Le département de la santé de la Brihanmumbai Municipal Corporation a quant à lui déclaré qu’ils s’attendaient également à une augmentation du nombre après Dussehra alors que les gens assistent aux célébrations de Navratri et Durga Puja.

Les responsables de BMC soutiennent cependant que les cas ne sont pas encore préoccupants et que la plupart de la population du métro est au moins partiellement vaccinée. Et près de la moitié a pris les deux doses de vaccin.

Mumbai a connu le troisième nombre le plus élevé sur une seule journée au cours des 14 derniers jours avec 546 nouveaux cas et cinq décès. Le Maharashtra a assoupli les restrictions de Covid à partir du 15 août. Un responsable de BMC a déclaré qu’il y avait eu une légère augmentation des cas quotidiens depuis l’ouverture des bureaux et le début des rassemblements publics. De plus, les gens ont baissé leurs gardes et se sont précipités pour faire du shopping avant le Ganeshutsav, ce qui a entraîné des marchés bondés et un manque de distanciation sociale. À partir de septembre, les cas positifs quotidiens ont atteint la barre des 500 par rapport à la barre des 300 en août. Le nombre de bâtiments scellés est passé de 48 à 57 au cours des deux derniers jours. Le taux de positivité a également augmenté pour atteindre 1,4 % au cours des deux dernières semaines.

Pendant ce temps, BMC a interdit le darshan des idoles de Ganesha aux pandals et restreint les rassemblements nocturnes de garba-dandiya Durga Puja dans la ville. Le gouvernement de l’État, cependant, a assoupli la limite supérieure de 200 participants lors de rassemblements dans des espaces fermés, mais la limite de pas plus de 50% de la capacité du lieu reste.

Par ailleurs, l’organisme civique prépare désormais la vaccination des jeunes de moins de 18 ans. Il y a 30 lakh enfants entre 2 et 18 ans et les directives détaillées seront bientôt disponibles. Le processus commencera dès que le gouvernement de l’Union proposera des directives détaillées.

De plus, 1 500 personnels ont été formés à cet effet. Des services de pédiatrie ont été mis en place pour contrer les effets indésirables des vaccins pouvant être traités. Les directives du gouvernement central sont attendues.

