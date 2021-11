Covid-19 : les tests RT-PCR peuvent-ils détecter une infection par le variant Omicron ?

La détection rapide de la variante est donc essentielle pour contrôler sa propagation. (Déposer)

La variante Omicron du coronavirus est devenue une grande menace dimanche, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) évaluant un risque mondial « très élevé ». Les données préliminaires suggèrent que la variante pourrait avoir une transmissibilité plus élevée, ainsi qu’une plus grande capacité à échapper à la réponse immunitaire générée par une infection ou des vaccins antérieurs.

La détection rapide de la variante est donc essentielle pour contrôler sa propagation. L’OMS a déclaré qu’un des aspects positifs de la variante est qu’elle pourrait être détectée par certains tests RT-PCR utilisés dans le monde, contrairement à d’autres variantes dont la présence ne peut être déterminée qu’après séquençage génétique. Cela peut accélérer la détection et aider à contrôler la propagation.

Cependant, ce n’est pas simple, ont déclaré des scientifiques à The Indian Express. La plupart des tests RT-PCR utilisés en Inde pourraient ne pas être en mesure de faire la distinction entre l’Omicron et d’autres variantes.

Comment un « manqueur » par RT-PCR aide

Les tests RT-PCR ne peuvent que confirmer les infections et ne sont pas conçus pour déterminer la variante causant l’infection. Pour le déterminer, une étude de séquençage du génome doit être effectuée.

Cependant, tous les échantillons infectés ne subissent pas de séquençage du génome car il s’agit d’un processus lent, compliqué et coûteux. Seul un petit sous-ensemble d’échantillons positifs – environ 2 à 5 % – est envoyé pour analyse génétique.

Les tests RT-PCR recherchent des identifiants spécifiques dans le matériel génétique (pas la séquence génétique entière) du virus chez l’homme. Habituellement, le test recherche deux ou plusieurs identifiants pour augmenter la probabilité de trouver une correspondance. Si un identifiant a muté, l’autre peut toujours renvoyer un résultat positif.

De nombreux tests RT-PCR recherchent un identifiant dans la protéine de pointe du virus, la zone en saillie qui permet son entrée dans le corps humain. Si la protéine de pointe mute, comme c’est le cas avec la variante Omicron, il est alors possible que de tels tests RT-PCR recherchant des identifiants dans cette région ne reconnaissent pas la mutation comme identifiant et renvoient un résultat négatif.

Étant donné que les tests RT-PCR recherchent plusieurs identifiants, s’ils trouvent l’identifiant dans l’autre région (ce qui signifie que la personne a l’infection) mais ne peuvent pas trouver l’identifiant dans la protéine de pointe, cela pourrait indiquer une infection causée par la variante Omicron.

Cependant, l’Omicron n’est pas la seule variante à avoir des mutations dans la protéine de pointe. Quelques autres, en particulier la variante Alpha, ont également des mutations dans la région et pourraient montrer un comportement similaire dans les tests RT-PCR.

Néanmoins, un tel résultat peut dépister la variante Omicron, d’autant plus que la prévalence de la variante Alpha chez les Indiens a considérablement diminué. Un tel dépistage diagnostique peut être vital pour identifier et isoler les infections potentielles du variant Omicron.

Séquençage des gènes

Le directeur de l’Institut de génomique et de biologie intégrative (IGIB), Anurag Agarwal, a déclaré à The Indian Express qu’un tel résultat indiquerait la présence de la variante Omicron mais devrait être confirmé par séquençage génique. Mais c’est une longueur d’avance importante.

L’OMS a déclaré que les kits RT-PCR développés par Thermo Fisher Scientific, l’un des plus largement utilisés, peuvent détecter la variante Omicron. Certains des kits utilisés en Inde peuvent également détecter la variante. Le scientifique de l’IGIB, Vinod Scaria, a déclaré à The Indian Express que la capacité du kit à détecter la variante dépendait des amorces (produits chimiques qui captent les identifiants) utilisées.

Cependant, les détails de base d’une majorité de kits utilisés en Inde ne sont pas disponibles publiquement. En conséquence, on ne peut pas dire si un kit particulier utilisé détectera la variante, a déclaré Scaria.

Si les tests de diagnostic n’indiquent pas la présence de l’Omicron ou de tout autre variant, la détection devrait attendre le résultat du séquençage du gène qui prend entre 24 et 96 heures. Cependant, étant donné que tous les échantillons ne sont pas envoyés pour séquençage, il est probable que la variante Omicron aura commencé à circuler sans être récupérée. Une façon de contrer cela est d’envoyer plus d’échantillons pour le séquençage.

RR Gangakhedkar, ancien chef de l’épidémiologie au Conseil indien de la recherche médicale, a déclaré qu’une stratégie intelligente était nécessaire car il était impossible d’envoyer tous les échantillons pour le séquençage des gènes. Il a déclaré que la variante Delta était toujours la variante la plus répandue en Inde. En conséquence, les laboratoires de diagnostic doivent rechercher l’identifiant manquant dans la région de la protéine de pointe et les marquer pour le séquençage des gènes.

