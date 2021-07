Covid-19 : les touristes défient les menaces de la 3e vague, se précipitent dans les stations de montagne ; 32 000 ont visité Nainital, 20 000 Mussoorie pendant le week-end

in

Les autorités de l’État ont autorisé 32 900 touristes à entrer à Nainital, tandis que 20 000 touristes sont entrés à Mussoorie. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Un énorme 35 425 touristes sont arrivés à la périphérie de Nainital tandis que 32 000 autres se sont rendus à Mussoorie le week-end dernier au milieu de la diminution des infections à Covid-19. Les autorités de l’État ont autorisé 32 900 touristes à entrer à Nainital, tandis que 20 000 touristes sont entrés à Mussoorie. Les touristes restants ont été refoulés pour des motifs tels que l’absence de rapport Covid-négatif, le non-enregistrement sur le portail mandaté de l’Uttarakhand ou la preuve de réservation d’hôtel.

Les visuels de hordes de touristes errant sans masques ou maintenant une distance sociale dans ces stations de montagne populaires ont frappé les réseaux sociaux ont forcé le Centre à émettre une alerte. Les autorités ont attribué la ruée vers les touristes au verrouillage du week-end qui a été mis en œuvre dans l’Uttarakhand du 22 avril à la fin juin au milieu de la deuxième vague de Covid-19. Un responsable a déclaré que la fréquentation de ces stations de montagne avait augmenté au moins quatre fois au cours du premier week-end de juillet à partir de juin.

Le magistrat de la subdivision de Mussoorie, Manish Kumar, a déclaré à The Indian Express que les autorités avaient vérifié tous les documents pertinents aux frontières, ajoutant que seuls les touristes qui remplissaient toutes les conditions étaient autorisés à entrer à Mussoorie. Il a déclaré que des tests rapides d’antigènes avaient également été effectués sur des touristes qui avaient présenté des rapports RT-PCR négatifs mais ne portaient pas de masques pour sensibiliser le public au comportement approprié de Covid. Le gouvernement de l’État a effectué plus de 150 de ces tests au cours du week-end et a obtenu des résultats négatifs.

Selon les protocoles Covid-19 de l’Uttarakhand, les visiteurs d’autres États doivent s’inscrire sur le portail de la ville intelligente de Dehradun. Ils doivent également porter un rapport Covid-19 négatif, le test étant effectué au plus 72 heures avant la visite.

Le 9 juillet, le ministère de l’Intérieur a tenu une réunion avec huit États, dont l’Uttarakhand, et les a avertis que la deuxième vague de COVID-19 n’était pas encore passée et a déclaré qu’ils devaient s’assurer que les protocoles prescrits étaient strictement respectés.

Aujourd’hui, le Premier ministre Narendra Modi a également qualifié ces images de sujet de préoccupation et a souligné la nécessité pour les gens de suivre les protocoles de Covid-19 afin d’éviter une probable troisième vague. Modi s’adressait à une réunion avec les ministres en chef de huit États du nord-est où il a souligné la nécessité de respecter les règles de base consistant à porter des masques en public, à assurer la vaccination et à éviter les grands rassemblements.

