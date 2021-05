Covid-19: les vaccinations pour le groupe d’âge 18-44 ans commencent dans certains États car les hôpitaux ont des stocks limités

Certaines grandes chaînes hospitalières ont également pu se procurer les vaccins et ceux-ci sont en cours de déploiement.

Dans l’ombre de l’augmentation des cas de COVID, le 1er mai, autrement jour férié de la fête du Travail, était attendu avec impatience pour la promesse de délivrance avec une dose de vaccin pour ceux qui ont 18 ans et plus dans le cadre de la troisième phase de la campagne de vaccination en Inde. Soit quelque 595 millions de personnes recevant la première dose (sur un total de plus d’un milliard de doses qu’elles recevront en deux versements). Mais alors, plusieurs gouvernements d’État semblent terriblement à court des vaccins dont ils ont besoin.

Un haut fonctionnaire d’un État de premier plan, qui ne souhaitait pas être identifié, a déclaré que seulement 300 000 doses chacune pour sélectionner les États avaient été mises à disposition. C’est loin de ce qui est requis pour la plupart des États dont au moins les populations cibles se situent entre 10 et 20 millions, voire plus. Le Maharashtra, où le 1er mai est en tout cas important comme jour de formation du Maharashtra, est l’un de ces états. Apparemment, les fabricants de vaccins ont déjà été inondés de demandes et sont tous occupés à envoyer des fournitures à certains États, en particulier à ceux qui ont été confrontés à une charge de travail élevée. Financial Express Online apprend de manière fiable que le Serum Institute of India, le principal fabricant de vaccins, qui fabrique le vaccin Covishield, a fourni 300000 doses chacun à environ cinq États – Maharashtra, Delhi, Gujarat, Rajasthan, Chhattisgarh. Bien que maintenant, il y ait des noms d’Odisha et d’Uttar Pradesh également mentionnés où la vaccination doit avoir lieu.

Certaines grandes chaînes hospitalières ont également pu se procurer les vaccins et ceux-ci sont en cours de déploiement. Les hôpitaux Apollo, par exemple, ont commencé à ouvrir les créneaux de vaccination âgés de 18 à 44 ans et seront déployés dans différentes villes par étapes. Sangita Reddy, directrice générale conjointe d’Apollo Hospitals Group, a déclaré à Financial Express Online: «Les vaccinations ont commencé et nous avons actuellement des stocks pour 10 jours. Nous nous sommes engagés à faire en sorte que cela se produise. Les vaccins, dit-elle, ont été achetés directement auprès du Serum Institute et de Bharat Biotech. Elle a également ajouté que la pré-inscription et la sélection du centre de vaccination via l’utilisation d’un code PIN (OTP) sur l’application Co-Win étaient obligatoires.

On apprend également que certains hôpitaux ont d’énormes capacités pour distribuer des vaccins, même si les limites ne peuvent être que la disponibilité des doses. Par exemple, Apollo a apparemment la capacité de faire 100 000 à 125 000 vaccinations par jour dans tout son système à l’échelle nationale. Cela peut être encore accéléré lorsque la pression due au COVID est réduite, car cela pourrait libérer plus d’infirmières et d’ambulanciers pour la campagne de vaccination.

