Covid-19 : les vaccins AstraZeneca et Pfizer se sont révélés efficaces contre la variante Delta, mais les deux doses sont cruciales

Les chercheurs ont étudié 14 019 cas de Covid-19 des variantes Delta, dont 166 demandant des soins intensifs.

Une étude basée au Royaume-Uni a révélé que les vaccins Covid utilisés pour inoculer la majeure partie de la population mondiale sont efficaces contre la variante Delta du virus, également un contributeur majeur à l’augmentation des cas en Inde en avril et mai provoquant la deuxième vague.

Quelles sont les nouvelles découvertes ?

Deux doses de vaccin Covid-19 se sont avérées très efficaces contre la variante Delta, bien qu’elles n’empêchent pas complètement la maladie, mais la diminution du besoin d’hospitalisation due à la variante Delta. De plus, l’analyse scientifique maintenant publiée dans le journal Public Health England n’a trouvé aucun décès parmi les vaccinés qui ont été étudiés.

L’efficacité de deux vaccins a été étudiée à cet effet, le vaccin à ARNm de BioNTech, le vaccin de Pfizer et d’Oxford-Astrazeneca. Alors que le premier s’est avéré efficace à 96 pour cent contre les variantes Delta, le dernier est efficace à 92 pour cent après deux doses. Le vaccin Covishield d’Astrazeneca fabriqué par le Serum Institute of India a jusqu’à présent inoculé la majorité (88 %) de la population indienne.

Comment l’analyse scientifique a été menée

Les chercheurs ont étudié 14 019 cas de Covid-19 des variantes Delta, dont 166 demandant des soins intensifs. Tous les cas symptomatiques de Covid-19 survenus entre le 12 avril et le 4 juin ont été liés à l’ensemble de données sur les soins d’urgence (ECDS) qui enregistre toutes les admissions à l’hôpital par les services d’urgence d’Angleterre.

Dans son analyse, la London School of Hygiene and Tropical Medicine, London and Guys, et le St Thomas’s Hospital NHS Trust, Londres ont constaté que l’efficacité du vaccin dans la prévention de l’hospitalisation pour les cas avec la variante Delta du SRAS-Cov-2 est aussi importante qu’Alpha, c’est-à-dire jusqu’à 96 pour cent après deux doses de vaccin Pfizer et jusqu’à 92 pour cent avec le vaccin Oxford-Astrazeneca. (71 pour cent avec une dose)

Le document, qui n’a pas encore été évalué par des pairs, a conclu que les deux vaccins offraient un niveau élevé de protection contre la variante Delta du coronavirus.

Points clés à retenir

Selon Matt Hancock, secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, les deux doses de vaccin sont importantes dès qu’elles sont disponibles pour obtenir une protection maximale contre toutes les variantes existantes et celles qui sont au niveau de la mutation.

AstraZeneca a en outre précisé que, selon les données de PHE, l’efficacité du vaccin pour les patients symptomatiques plus légers était inférieure de 74% pour la variante Alpha qui se trouvait principalement au Royaume-Uni et de 64% contre la variante Delta. Une plus grande efficacité contre les cas d’hospitalisation avec des symptômes graves a été soutenue par la réponse T-sell au vaccin offrant ainsi une protection élevée et durable.

Les résultats de l’étude réaffirment également que la vaccination avec Covishield a un impact significatif sur la réduction des hospitalisations dans le pays.

Nouvelles découvertes sur la variante Delta

Public Health England, dans son briefing, a déclaré que le taux de létalité sur 28 jours pour Delta est de 0,1%, bien qu’il y ait une grande majorité de cas dans les 28 jours de suivi requis.

Une autre analyse de la variante Delta a été effectuée en Écosse et publiée sur une période comprise entre le 6 avril et le 6 juin. Environ 19 500 cas confirmés de Covid-19 ont été analysés, dont 377 ont demandé une hospitalisation. Les résultats ont également conclu que la variante Delta affectait le groupe plus jeune et plus aisé. Le risque d’hospitalisation est plus ou moins double que dans la variante Alpha, a en outre affirmé l’étude.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.