Covid-19 : les voyageurs de 7 autres pays ont besoin d’un rapport RT-PCR négatif

Un nouveau variant et mutant, C.1.2, a été détecté en Colombie et a également été observé en Afrique du Sud. (./image de fichier)

Le ministère de la Santé de l’Union a exigé un rapport de test RT-PCR négatif pour les voyageurs en provenance d’Afrique du Sud, de Chine, de Nouvelle-Zélande, du Bangladesh, de Maurice, du Botswana et du Zimbabwe.

Ils auront besoin d’un rapport RT-PCR négatif pour embarquer sur un vol vers l’Inde et devront également subir un test RT-PCR à leur arrivée. Cette règle est déjà applicable aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni, d’Europe et du Moyen-Orient.

La liste a été élargie en tenant compte de l’augmentation du nombre de mutations du SRAS-Cov-2 et de l’augmentation du nombre de « variantes préoccupantes » et de « variantes intéressantes » dans le monde, a déclaré Rajesh Bhushan, secrétaire à la Santé.

Seuls les passagers asymptomatiques seront autorisés à embarquer sur des vols vers l’Inde, a déclaré Bhushan. En cas de voyageurs internationaux testés positifs à l’arrivée, les États devront mettre en œuvre des mesures de santé publique strictes de recherche des contacts, de quarantaine, de tests et de comportement approprié à Covid, a-t-il déclaré.

Le ministère de la Santé a demandé aux États de renforcer leur activité de séquençage du génome via le réseau de laboratoires INSACOG en envoyant des échantillons de cas positifs de voyageurs internationaux.

Le pays a jusqu’à présent signalé 300 cas de variante Delta plus. Tous les vaccins existants se sont révélés efficaces contre cette variante, a déclaré Balram Bhargava, directeur général du Conseil indien de la recherche médicale.

