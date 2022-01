Covid-19 : l’expert américain Anthony Fauci met en garde contre le danger d’une augmentation des hospitalisations en raison d’un grand nombre de cas

La variante Omicron était estimée à 58,6% des variantes de coronavirus circulant aux États-Unis au 25 décembre, selon les données du CDC américain.

Le principal expert américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci, a déclaré qu’il y avait toujours un risque d’augmentation des hospitalisations en raison d’un grand nombre de cas de coronavirus, même si les premières données suggèrent que la variante Omicron COVID-19 est moins grave.

« La seule difficulté est que si vous avez autant de cas, même si le taux d’hospitalisation est plus faible avec Omicron qu’avec Delta, il y a toujours le risque que vous ayez une augmentation des hospitalisations qui pourrait stresser le système de santé », Fauci a déclaré dans une interview dimanche avec CNN.

L’arrivée soudaine d’Omicron a entraîné un nombre record de cas dans des pays du monde entier et a ralenti les festivités du Nouvel An dans le monde entier.

« Il y aura certainement beaucoup plus de cas car il s’agit d’un virus beaucoup plus transmissible que Delta », a déclaré Fauci sur CNN.

Cependant, « Il semble, en fait, qu’il (Omicron) pourrait être moins grave, du moins à partir des données que nous avons recueillies en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et même à partir de données préliminaires d’ici aux États-Unis », Fauci mentionné.

Fauci a ajouté que le CDC publiera bientôt une clarification sur la question de savoir si les personnes atteintes de COVID-19 devraient être testées négatives pour quitter l’isolement, après la confusion la semaine dernière sur les directives qui permettraient aux personnes de partir après cinq jours sans symptômes.

Le CDC a réduit la période d’isolement recommandée pour les personnes atteintes de COVID asymptomatique à cinq jours, contre 10. La politique n’exige pas de tests pour confirmer qu’une personne n’est plus contagieuse avant de retourner au travail ou de socialiser, ce qui a amené certains experts à élever des questions.

« Vous avez raison. On s’est demandé pourquoi on ne demandait pas aux gens pendant cette période de cinq jours de se faire tester. C’est quelque chose qui est maintenant à l’étude », a déclaré Fauci à ABC News dans une interview séparée dimanche. « Je pense que nous allons en entendre davantage à ce sujet dans les prochains jours du CDC. »

Les autorités américaines ont enregistré au moins 346 869 nouveaux coronavirus samedi, selon un décompte de .. Le nombre de morts aux États-Unis du COVID-19 a augmenté d’au moins 377 à 828 562.

