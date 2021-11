Covid-19: L’hésitation à la vaccination est la plus grande menace pour surmonter la pandémie, déclare Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute

Le gouvernement tend la main aux districts où moins de 50 % de la population éligible a été vaccinée.

Le PDG du Serum Institute of India (SII), Adar Poonawalla, a déclaré que l’hésitation à la vaccination est désormais la plus grande menace pour surmonter la pandémie de Covid-19. « L’industrie des vaccins a travaillé sans relâche pour fournir suffisamment de stocks à la nation. Aujourd’hui, plus de 200 millions de doses sont disponibles auprès des États. J’exhorte tous les adultes à se faire vacciner le plus tôt possible. L’hésitation à la vaccination est désormais la plus grande menace pour surmonter cette pandémie », a-t-il déclaré dans un tweet.

L’Inde a franchi jeudi la barre des 115 crores de vaccination avec 73,44 lakhs de doses de vaccin Covid-19 administrées au cours des dernières 24 heures. Plus de 22,45 doses de crore sont toujours disponibles avec les États et les territoires de l’Union et le gouvernement de l’Union a fourni 128,49 doses de crore aux États et aux UT jusqu’à ce jour.

Affirmant qu’il n’y avait pas de pénurie de doses de vaccin dans le pays, le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a exhorté les gens à se manifester pour la deuxième dose.

Jusqu’à mercredi soir, le pays avait administré plus de 75,57 crores de premières doses et plus de 38,11 crores de deuxième dose. Le gouvernement tend la main aux districts où moins de 50 % de la population éligible a été vaccinée.

L’Inde a signalé 11 919 cas de Covid-19 jeudi avec une charge de travail active de 1,28 cas lakh avec un taux de positivité hebdomadaire de 0,94%.

