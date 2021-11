Covid-19 : l’hésitation à la vaccination oblige le Bengale à mener des enquêtes en porte-à-porte ; 21,8 lakh personnes dues pour la deuxième dose

L’État a signalé 725 nouveaux cas de Covid-19 et 12 décès au cours des dernières 24 heures. (Déposer)

L’hésitation d’une partie de la population à l’égard des vaccins a contraint le gouvernement du Bengale occidental à mener des enquêtes à domicile pour identifier les personnes qui devaient recevoir leur deuxième injection de Covid-19 et les inoculer.

Selon les données du Département de la santé du Bengale occidental, environ 13 personnes lakh doivent recevoir leur deuxième dose de Covaxin et 8,8 personnes lakh supplémentaires pour Covishield. L’écart entre les deux doses de Covaxin, développé conjointement par le Conseil indien de la recherche médicale et Bharat Biotech, basé à Hyderabad, est de 28 jours. L’écart pour Covishield, développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca et fabriqué dans le pays par le Serum Institute of India, est de 84 jours.

Vendredi, le secrétaire en chef Hari Krishna Dwivedi a présidé une réunion avec les magistrats du district et leur a demandé de préparer une liste de personnes éligibles pour la deuxième dose. Le développement survient à un moment où le Bengale occidental a signalé environ 700 à 800 ajouts quotidiens de cas de Covid-19.

Dwivedi s’est dit préoccupé par le fait que de nombreuses personnes ne voulaient pas prendre la deuxième dose et a demandé aux responsables du district de préparer un plan. Il a été suggéré au cours de la réunion que les agents de santé visitent les maisons des personnes dues pour leur deuxième dose, a déclaré une source à The Indian Express.

Les données du ministère de la Santé ont montré que la plupart des personnes ne souhaitant pas prendre la deuxième dose parmi les 21,8 lakhs provenaient des districts de Kolkata et du nord de 24 Parganas.

Un responsable de la santé a déclaré à The Indian Express que les noms de plusieurs personnes qui avaient déjà reçu la première dose n’apparaissaient pas sur le portail en raison de divergences dans les numéros de téléphone ou les cartes d’identité.

Le responsable a déclaré qu’une recherche de porte-à-porte serait entreprise pour résoudre le problème.

De plus, les agents de santé visiteront également les maisons des personnes alitées et des personnes âgées non vaccinées. Le Bengale occidental a inoculé 6,10 crores à 6,10 crores avec une dose et 2,56 crores avec les deux doses.

L’État a signalé 725 nouveaux cas de Covid-19 et 12 décès au cours des dernières 24 heures. Le nombre total de cas du Bengale occidental s’élève actuellement à 609 118 tandis que le nombre de morts est de 19 376. L’État compte 8 045 cas actifs.

En termes de récupération, 775 patients sont sortis de l’hôpital au cours des dernières 24 heures, portant le taux de récupération à 98,30% avec un total de récupération à 1 581 697.

Le ministère de la Santé reste préoccupé par l’augmentation du nombre de cas dans les districts de Kolkata, du sud et du nord 24 de Parganas, de Howrah et de Hooghly, a déclaré un responsable à The Indian Express. Ces districts ont notifié 505 des 725 nouveaux cas. L’État a testé 36 117 échantillons depuis vendredi.

