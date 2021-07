Covid-19 : l’Himachal Pradesh révise les directives de voyage pour les voyageurs

in

L’Himachal Pradesh a révisé ses directives pour les touristes et les voyageurs arrivant dans les districts de Shimla, Kulu et Kangra, supprimant l’exigence obligatoire d’un test Covid-19 négatif. Cependant, un contrôle thermique sera effectué pour tous les passagers arrivant dans l’état. Il a également supprimé l’exigence de quarantaine à domicile ou institutionnelle pour les voyageurs.

Les voyageurs arrivant dans l’État par voie aérienne ne seront pas tenus de s’inscrire sur le portail e-pass du gouvernement avant de commencer leur voyage. Cependant, le téléchargement de l’application mobile Aarogya Setu du Centre a été rendu obligatoire.

Le gouvernement surveillera également les mouvements interétatiques par le biais de l’enregistrement sur son logiciel e-pass. Cela permettra au gouvernement de l’État de surveiller les voyageurs sur le respect des exigences de quarantaine ainsi que de retracer les contacts en cas de cas positifs de Covid-19. Les voyageurs désireux d’entrer dans l’État devront enregistrer leurs coordonnées sur ce logiciel. Les détails de leur arrivée seront ensuite partagés avec toutes les parties prenantes concernées. Cependant, ils ne seront pas tenus de fournir un rapport de test RT-PCR négatif.

La décision fait suite à la décision du gouvernement de resserrer les directives de Covid-19 pour les touristes et les voyageurs dans l’État plus tôt ce mois-ci, ce qui a suscité des inquiétudes concernant un pic de cas. L’Himachal Pradesh avait annoncé une vague d’assouplissements pour les voyageurs dans l’État fin juin, y compris la suppression de l’exigence obligatoire pour les laissez-passer électroniques et les rapports de test RT-PCR négatifs, alors que les cas de Covid-19 commençaient à montrer une tendance à la baisse.

Cependant, cette décision s’est rapidement retournée contre eux alors que des milliers de touristes se pressaient dans l’État, en particulier Shimla, au cours de la première semaine de juillet. Selon les estimations de la police, environ 27 000 véhicules sont entrés dans la ville au cours de la première semaine de juillet. La plupart de ces touristes étaient venus à la recherche d’un week-end rapide depuis l’Haryana, le Pendjab et Chandigarh voisins. L’afflux de touristes avait forcé la main du gouvernement, qui a alors resserré les restrictions d’entrée à l’État.

