Covid-19: l’ICMR libéralise l’importation de kits de test, autorise des tests approuvés au niveau mondial en Inde

Face à la recrudescence des cas de Covid-19 lors de la deuxième vague et pour répondre au besoin urgent d’intensifier les tests, le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a libéralisé mardi l’importation de kits de test dans le pays. Les tests RT-PCR et RAT en temps réel approuvés par les agences mondiales ont été exemptés de validation en Inde. Le contrôleur général des médicaments de l’Inde accordera une autorisation de commercialisation en Inde sur la base de ses approbations existantes, a déclaré Balram Bhargava, secrétaire du département de la recherche en santé et directeur général de l’ICMR, lors d’un point de presse du ministère de la Santé et du Bien-être de la famille.

Bhargava a déclaré que les approbations doivent provenir d’agences mondiales telles que l’USFDA, le CE / IVD européen, le ministère de la sécurité alimentaire et des médicaments de Corée du Sud, l’Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux du Japon, la Therapeutic Goods Administration Australie, Brésil ANVISA et la procédure de liste des utilisations d’urgence de l’OMS. Ces tests approuvés peuvent désormais être importés et commercialisés en Inde.

Le gouvernement a également décidé de rationaliser le test RT-PCR en faveur du test rapide d’antigène (RAT). La suggestion jusqu’à présent était de mener 70% de RT-PCR et 30% de RAT, mais maintenant le gouvernement a autorisé une augmentation de la RAT pour permettre la détection précoce et l’isolement des cas positifs, a-t-il déclaré. D’autres kiosques RAT seront autorisés dans tous les établissements de soins de santé publics et privés et aucune accréditation ne sera requise pour les installer, a déclaré Bhargava.

Le taux de positivité national pour Covid-19 était de 21% et 310 districts rapportaient plus que le taux de positivité moyen national, a-t-il déclaré. Le pays avait la capacité de réaliser 16 tests RT-PCR lakh par jour et 17 lakh RAT avec des laboratoires fonctionnant 24h / 24 et 7j / 7. Il existe 2 520 laboratoires de tests moléculaires publics et privés Covid-19 dans le pays.

Le pays avait effectué en moyenne environ 16 lakh à 20 tests lakh par jour entre avril et mai et a enregistré le test d’une journée le plus élevé au monde le 30 avril 2021 avec 19,45 tests lakh. Le pays avait effectué 30 tests de crore de juillet 2020 au 7 mai 2021.

Dans le cadre du nouveau plan, le gouvernement autoriserait la mise en place de plusieurs kiosques 24h / 24 et 7j / 7 dans les villes et villages des écoles, des collèges, des centres communautaires, des bureaux et des associations de protection des résidents. Les modèles PPP seraient encouragés à créer des centres de test pratiques.

