Covid-19: l’Inde accélère les importations de vaccins, les prix ne sont pas clairs

Les gouvernements des États avaient 1,7 crore de doses de vaccin avec eux, deux autres crores étaient dans le pipeline d’approvisionnement.

Le gouvernement a décidé mardi d’accélérer l’importation d’un nouveau lot de vaccins, y compris ceux fabriqués par Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, mais les détails sur le prix et l’achat de ces vaccins restaient indisponibles.

VK Paul, qui dirige le Groupe national d’experts sur l’administration des vaccins pour Covid-19 (NEGVAC), a déclaré sur CNBC TV18, qu’une décision serait prise en temps voulu sur la manière dont ces vaccins seraient tarifés et également sur l’autorisation des achats privés. «Nous allons activement tendre la main à partir d’aujourd’hui et nous avons besoin de les entendre. Attendons leur offre », a déclaré Paul, ajoutant que la quantité de vaccins importés dépendrait des stocks disponibles auprès des entreprises. Actuellement, le prix des vaccins pour les fabricants est plafonné à 150 par dose, tandis que les hôpitaux sont autorisés à facturer 250 par dose.

Le gouvernement a autorisé l’importation de vaccins autorisés par les autorités de réglementation des médicaments aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l’UE, au Japon ainsi que ceux figurant sur la liste de l’OMS EUA (autorisation d’utilisation d’urgence). Ceux-ci peuvent être importés et au lieu d’essais relais en Inde, Negvac a recommandé «un essai clinique parallèle post-approbation». Les essais seront menés, en parallèle alors même que les vaccins sont mis à disposition. Les 100 premiers cas seraient suivis pendant sept jours par mesure de sécurité.

Pendant ce temps, les laboratoires du Dr Reddy ont reçu l’approbation du DCGI (Drug Controller General of India) pour importer le vaccin Spoutnik, pour une utilisation restreinte dans les situations d’urgence; Des essais cliniques de phase 3 pour le vaccin Spoutnik ont ​​été menés en Inde. Le Dr Reddy’s s’est associé au Fonds d’investissement direct russe (RDIF) pour mener les essais cliniques de Spoutnik V et distribuer le vaccin en Inde. Le RDIF s’est associé à cinq acteurs en Inde et espère produire 500 millions de doses par an.

La disponibilité des vaccins devrait s’améliorer à partir de juillet à mesure que des acteurs comme Zydus Cadilla lancent des vaccins; «Nous prévoyons les résultats de Zydus dans deux mois», a déclaré Paul, ajoutant que les essais prennent du temps. Parmi les autres vaccins en préparation, citons Novovax de SII, un de l’alliance Biologics-E et J&J et un d’Aurobindo Pharma.

Concernant l’aide financière au Serum Institute of India (SII) et à Bharat Biotech pour leur permettre d’augmenter rapidement la production – le PDG de SII avait déclaré qu’il avait besoin d’une subvention de Rs 3 000 crore – Paul a déclaré que «les bras appropriés du gouvernement» décideraient de la meilleure façon de procéder. ces entreprises pourraient être soutenues. Il a affirmé qu’il n’y avait pas de pénurie de vaccins pour les personnes âgées de 45 ans et plus et a déclaré que quatre millions de doses avaient été injectées à travers le pays lundi. Une présentation du ministère de la Santé mardi a déclaré que si les gouvernements des États avaient 1,7 crore de doses de vaccin avec eux, deux autres crores étaient dans le pipeline d’approvisionnement.

Près de 109 millions de clichés ont été administrés dans tout le pays depuis le début du déploiement le 16 janvier avec des clichés réalisés par le partenaire local d’Astrazeneca, SII, et Bharat Biotech, basé à Hyderabad. Le nombre de sites de vaccination, a déclaré Paul, avait été porté à 71 000 contre 45 000 et une augmentation quantitative des injections était en cours de tentative.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.