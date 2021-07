Covid-19 : l’Inde approuve les essais cliniques de phase 3 du candidat vaccin à base de protéines Sanofi-GSK

in

Au milieu des craintes de nouvelles variantes de Covid-19 et des problèmes de disponibilité des vaccins, l’ajout d’un autre vaccin a le potentiel de renforcer la lutte contre le coronavirus.

Dans un développement crucial qui a le potentiel d’ajouter un autre vaccin Covid au panier indien, la société pharmaceutique française Sanofi et le candidat vaccin conjoint Covid-19 de la major pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline mèneront des essais de phase 3 en Inde. Le régulateur indien a approuvé les essais cliniques de phase 3, qui seront entrepris pour vérifier l’efficacité du candidat vaccin. Selon le communiqué publié par les majors pharmaceutiques, les essais cliniques de phase 3 pour le vaccin comprendront plus de 35 000 participants répartis dans différentes parties en Inde, aux États-Unis, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud.

Le communiqué indique que les participants âgés de plus de 18 ans recevront le vaccin candidat de la société pour tester son efficacité, son innocuité et son immunogénicité contre le coronavirus. Au milieu des craintes de nouvelles variantes de Covid-19 et des problèmes de disponibilité des vaccins, l’ajout d’un autre vaccin a le potentiel de renforcer la lutte contre le coronavirus.

Le vaccin a déjà mené des essais cliniques de phase initiale du vaccin avec des résultats d’essais cliniques de phase 2 montrant des taux de séroconversion de 95% à 100% et une production d’anticorps neutralisants dans tous les groupes d’âge adulte, selon le communiqué. Il a également déclaré que les essais cliniques progresseraient en adoptant une approche à deux volets où l’efficacité du vaccin sera d’abord testée contre la souche d’origine du coronavirus, tandis que plus tard son efficacité sera mise à l’épreuve contre la variante bêta (B.1.351).

Suite à l’approbation du candidat-vaccin par l’Inde pour les essais cliniques, Annapurna Das, responsable pays, Sanofi Pasteur Inde, a déclaré que la société commencerait le recrutement de participants indiens pour les essais cliniques de phase 3 du candidat-vaccin. Réalisant le facteur critique du temps pour inverser la tendance du coronavirus, elle a ajouté que la société s’est engagée à commencer les essais cliniques en Inde au plus tôt.

Elle a ajouté que le virus évolue actuellement et que la société anticipe ce qui sera nécessaire à l’avenir pour lutter contre la pandémie. Elle a également déclaré que le candidat vaccin recombinant avec adjuvant produit par Sanofi et GlaxoSmithKline apportera une contribution significative à la lutte contre la pandémie. Jusqu’à présent, l’Inde a donné son feu vert pour l’approbation d’utilisation d’urgence du vaccin Covid-19 à Covaxin développé par Bharat Biotech, à Covishield fabriqué par le Serum Institute of India, à l’institut russe Gamalaya développé Sputnik V et au candidat vaccin du major américain Moderna.

