COVID-19 : l’Inde connaît la plus forte augmentation d’infections à Omicron en une seule journée ; Goa et Manipur signalent les premiers cas

Les 578 cas ont été détectés dans 19 États et territoires de l’Union, Delhi enregistrant le nombre maximum de 142 cas suivis du Maharashtra à 141.

L’Inde a signalé lundi plus de 150 nouvelles infections à Omicron avec Goa et Manipur, enregistrant leurs premiers cas alors que le décompte total de cette dernière variante de COVID-19 atteignait près de 600.

Avec l’augmentation du nombre de cas, le Centre a publié un nouvel avis à tous les États et territoires de l’Union, leur demandant de ne pas baisser la garde.

Selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour dans la matinée, 156 nouveaux cas d’Omicron ont été enregistrés, portant le nombre de ces cas à 578. Cependant, 151 des 578 personnes qui ont contracté l’infection se sont rétablies ou ont migré.

Les 578 cas ont été détectés dans 19 États et territoires de l’Union, Delhi enregistrant le nombre maximum de 142 cas suivis du Maharashtra à 141, Kerala 57, Gujarat 49, Rajasthan 43 et Telangana 41.

Le nombre total de cas de COVID-19 en Inde est passé à 3 47 93 333, tandis que les cas actifs ont diminué à 75 841, selon les données mises à jour à 8 heures.

Le nombre de morts a grimpé à 479 997 avec 315 nouveaux décès, selon les données.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Ajay Bhalla, a déclaré que les États et les territoires de l’Union pourraient envisager d’imposer des restrictions et des restrictions locales en fonction des besoins, pour contrôler la foule pendant la saison des fêtes. Un certain nombre d’États ont déjà imposé des restrictions aux rassemblements de personnes en plus du couvre-feu nocturne.

Un rapatrié de 48 ans de Tanzanie a été testé positif pour la variante Omicron à Manipur, faisant de lui le premier patient de la souche dans l’État du nord-est.

La Direction des services de santé d’Imphal a déclaré que l’homme, un résident du district d’Imphal West, était récemment rentré via Delhi. Il a été testé positif le huitième jour de son retour en Inde.

Il a été placé en isolement à l’Institut des sciences médicales Jawaharlal Nehru, géré par l’État, à Imphal, et il n’a présenté aucun symptôme grave, ont déclaré des responsables.

Trois autres membres de la famille de l’homme ont également été testés positifs pour COVID-19, mais leurs résultats de séquençage du génome sont encore à venir.

À Panaji, il a été confirmé qu’un garçon de huit ans, arrivé du Royaume-Uni, était infecté par Omicron.

Le gouvernement de Delhi avait décidé dimanche de réimposer le couvre-feu nocturne de 23 heures à 5 heures du matin à partir de lundi compte tenu de l’augmentation des cas quotidiens et de l’augmentation significative du taux de positivité. Selon un plan d’action de réponse gradué, une alerte « jaune » entrera en vigueur, apportant un ensemble de restrictions.

Le Maharashtra a signalé 26 nouveaux cas, dont 11 à Mumbai, de la variante Omicron, portant à 167 le nombre de personnes infectées par la nouvelle souche dans l’État.

Au cours de la journée, Haryana a signalé deux autres cas de la variante Omicron, portant le nombre de ces cas à 12 dans l’État.

Au vu de l’émergence des cas Omicron, le gouvernement de l’Haryana a déjà imposé un couvre-feu nocturne et des restrictions sur les rassemblements à partir de samedi. Il a également déclaré que les personnes éligibles à la vaccination mais pas complètement vaccinées seront interdites d’entrer dans les centres commerciaux, les salles de cinéma, les restaurants et les marchés aux céréales, entre autres endroits surpeuplés, à partir du 1er janvier.

Trois autres personnes ont été testées positives pour Omicron dans l’Uttarakhand, portant le nombre de personnes infectées par la dernière variante à quatre dans l’État.

L’un des trois cas est un homme de 28 ans revenu du Yémen et testé positif pour la variante Omicron à Haridwar.

Les deux autres sont un homme de 74 ans et une femme de 65 ans qui étaient entrés en contact avec une famille revenue de Dubaï et testée positive pour la souche à Dehradun.

Le Gujarat a signalé 24 nouveaux cas de la variante Omicron, portant le total à 73.

À Indore, le service de santé a envoyé pour des tests des échantillons de 164 personnes, qui sont entrées en contact avec neuf personnes trouvées infectées par la nouvelle variante Omicron.

Sur ces 164 personnes, si quelqu’un est testé positif pour le coronavirus, l’échantillon de cette personne sera envoyé au National Center for Disease Control pour le séquençage du génome afin de déterminer si la personne est infectée par la variante Omicron, Dr BS dit Saitya.

Sur les neuf personnes infectées par Omicron après leur retour de l’étranger, sept se sont rétablies et sont rentrées de l’hôpital chez elles, a-t-il déclaré.

« Les deux autres patients sont admis dans différents hôpitaux ici et leur état de santé est stable », a déclaré le responsable.

Pendant ce temps, le gouvernement du Tamil Nadu a demandé au Centre d’accorder à l’État la permission, dans un cas particulier, d’annoncer les cas confirmés par Omicron plutôt que d’attendre les rapports de l’Institut national de virologie, en raison de son expertise dans le séquençage du génome entier.

Réitérant la demande des approbations nécessaires, le ministre de la Santé et du Bien-être familial Ma Subramanian a affirmé qu’au moment où la NIV a confirmé les échantillons, les personnes testées positives dans l’État étaient renvoyées après le traitement.

Subramanian a déclaré que sur les 97 personnes récemment détectées avec une chute du gène S au Tamil Nadu, le NIV a confirmé la présence de la variante Omicron chez 34, dont 18 ont déjà été libérées tandis que 16 sont en cours de traitement.

