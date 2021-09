COVID-19: l’Inde enregistre le décompte quotidien le plus élevé de 1,25 crore jabs le 31 août

in

En août, c’est dans l’Uttar Pradesh que le nombre maximum de doses de vaccin contre le coronavirus a été administré.

Vaccination contre le coronavirus en Inde : Le pays a été témoin de l’administration d’une énorme dose de 1,25 crore de vaccin COVID-19 le 31 août, c’est-à-dire mardi, qui est le décompte le plus élevé du pays pour cette campagne de vaccination qui a commencé à la mi-janvier. Cela a conduit l’Inde à enregistrer l’administration d’un total de 18,12 doses de vaccin crore en août, soit une augmentation de près de 5 doses crore par rapport aux doses de 13,45 crore de juillet, selon un rapport publié dans IE. Selon les données du ministère de la Santé et du Bien-être familial de l’Union, le pays a administré cumulativement plus de 65 crores de doses de vaccins contre le coronavirus.

En fait, mardi, l’Inde a également franchi une étape importante en administrant collectivement plus de 50 crore de premières doses.

Cependant, ce n’est pas là que les choses s’arrêtent. La campagne de vaccination semble battre son plein, car le mois d’août a été témoin de l’administration quotidienne moyenne de 58,46 doses de lakh, ce qui a marqué le premier mois depuis janvier où la moyenne quotidienne a franchi la barre des 50 lakh. Notamment, en avril, les doses moyennes quotidiennes administrées étaient de 29,96 crores, qui ont chuté en mai à 19,69 lakh. Cela était dû à des problèmes de production qui ont entraîné une pénurie ultérieure de vaccins dans les États. Avec juin et juillet, les fabricants ont intensifié leurs efforts de production, ce qui a permis à juin d’administrer en moyenne 39,89 doses de lakh, tandis que ce chiffre est passé à 43,41 lakh en juillet.

En dehors de cela, en août, c’est dans l’Uttar Pradesh que le nombre maximal de doses de vaccin contre le coronavirus a été administré – 2,46 crore. De plus, à part UP, il y avait sept autres États à travers le pays qui ont enregistré l’administration de plus de 1 crore doses au cours du mois – Maharashtra avec 1,43 crore doses, MP avec 1,42 crore doses, Bihar avec 1,30 crore doses, Gujarat avec 1,26 crore doses, le Rajasthan avec des doses de 1,19 crore, le Karnataka avec des doses de 1,17 crore et enfin, le Bengale occidental avec des doses de 1,12 crore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.