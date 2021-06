COVID-19 : l’Inde enregistre moins de 60 000 cas après 81 jours

in

Le décompte COVID-19 de l’Inde avait franchi la barre des 20 lakhs le 7 août. (Image PTI)

L’Inde a enregistré moins de 60 000 nouvelles infections à coronavirus après 81 jours, portant le nombre total de cas de COVID-19 à 2 98 81 965, tandis que les cas actifs ont encore diminué à 7 29 243, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour dimanche. Au total, 58 419 nouvelles infections ont été signalées en une journée.

Le nombre de morts est passé à 3 86713 avec 1 576 nouveaux décès, le plus bas en 63 jours. Les cas actifs ont encore diminué à 7 29 243, représentant 2,44 % du total des infections, tandis que le taux de récupération national du COVID-19 s’est amélioré à 96,27 %, ont montré les données mises à jour à 8 heures

Une baisse nette de 30 776 cas a été enregistrée dans la charge de travail COVID-19 en l’espace de 24 heures. Pas moins de 18 11 446 tests ont été effectués samedi, portant à 39 10 19 083 le nombre total de tests cumulés effectués jusqu’à présent pour la détection du COVID-19 dans le pays. Le taux de positivité quotidien a été enregistré à 3,22 pour cent. Il a été inférieur à 5% pendant 13 jours consécutifs, a indiqué le ministère, ajoutant que le taux de positivité hebdomadaire avait baissé à 3,43 %.

Les récupérations continuent de dépasser le nombre de nouveaux cas quotidiens pour le 38e jour consécutif. Le nombre de personnes guéries de la maladie est passé à 2 87 66 009, tandis que le taux de létalité s’élève à 1,29%, selon les données. Au total, 27 66 93 572 doses de vaccin COVID-19 ont été administrées à ce jour. Le décompte indien du COVID-19 avait franchi la barre des 20 lakhs le 7 août, 30 lakhs le 23 août, 40 lakhs le 5 septembre et 50 lakhs le 16 septembre.

Il a dépassé 60 lakh le 28 septembre, 70 lakh le 11 octobre, a franchi 80 lakh le 29 octobre, 90 lakh le 20 novembre et a dépassé la barre du crore le 19 décembre. L’Inde a franchi le cap des 2 crore le 4 mai. Les 1 576 nouveaux décès comprennent 682 du Maharashtra, 180 du Tamil Nadu, 161 du Karnataka et 115 du Kerala.

Un total de 3 86713 décès ont été signalés à ce jour dans le pays, dont 1 17 356 du Maharashtra, 33 763 du Karnataka, 31 015 du Tamil Nadu, 24 907 de Delhi, 22 132 de l’Uttar Pradesh, 17 295 du Bengale occidental, 15 802 du Pendjab et 13 377 du Chhattisgarh.

Le ministère a souligné que plus de 70% des décès sont dus à des comorbidités. “Nos chiffres sont en train d’être rapprochés avec le Conseil indien de la recherche médicale”, a déclaré le ministère sur son site Web, ajoutant que la distribution des chiffres par État est soumise à une vérification et à un rapprochement supplémentaires.

