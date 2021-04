COVID-19: L’Inde est en tête du monde avec une moyenne de plus de 34 doses de lakh administrées par jour

« En termes de nombre de doses quotidiennes administrées dans le monde, l’Inde est en tête avec une moyenne de 34 30 502 doses administrées par jour », a déclaré le ministère.

Avec une moyenne de 3430502 doses d’anti-coronavirus administrées par jour, l’Inde a dépassé le niveau mondial en termes de nombre de coups administrés quotidiennement, a déclaré jeudi le ministère de la Santé de l’Union.

Au total, 9,01,98,673 doses de vaccin ont été administrées jusqu’à présent à travers 13,77,304 séances, selon un rapport provisoire jusqu’à 7 heures du matin.

Il s’agit notamment de 89,68,151 travailleurs de la santé (TS) et 97,67,538 travailleurs de première ligne (agents de terrain) qui ont pris la première dose et 54,18,084 agents de santé et 44,11,609 agents de terrain qui ont pris la deuxième dose.

En outre, 3,63,32,851 et 11,39,291 bénéficiaires de plus de 60 ans ont reçu respectivement la première et la deuxième dose.

Selon les données du ministère, 2,36,94,487 et 4,66,662 bénéficiaires âgés de 45 à 60 ans ont reçu respectivement la première et la deuxième dose.

Huit États – Maharashtra, Rajastha, Gujarat, Uttar Pradesh, Bengale occidental, Karnataka, Madhya Pradesh et Kerala – représentent 60% des doses totales administrées jusqu’à présent dans le pays.

«Dans sa lutte collective et collaborative contre la pandémie mondiale, l’Inde a franchi une étape historique dans le cadre de la plus grande campagne de vaccination au monde, qui a été lancée le 16 janvier de cette année», a déclaré le ministère.

«Le nombre cumulé de doses de vaccin COVID-19 administrées dans le pays a dépassé 9 crores», a-t-il déclaré.

Près de 30 doses de vaccination lakh ont été administrées en 24 heures.

Comme au 82e jour de la campagne de vaccination (7 avril 2021), 29,79,292 doses de vaccin ont été administrées. Sur ce total, 26 90 031 bénéficiaires ont été vaccinés au cours de 38 760 séances pour la première dose et 2 89 261 bénéficiaires ont reçu la deuxième dose de vaccin.

