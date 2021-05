Covid-19: l’Inde franchit la barre des 20 crores de couverture vaccinale

Selon le MoHFW, environ 42% des personnes de plus de 60 ans ont reçu au moins leur première dose tandis que 34% des personnes âgées de 45 à 60 ans ont reçu la première dose de vaccin.

L’Inde a franchi la barre des 20 crores de doses cumulatives de vaccin Covid-19 administrées mercredi. Il a fallu 130 jours pour atteindre cette étape importante depuis le début de la campagne de vaccination le 16 janvier de cette année. Après les États-Unis, l’Inde est le deuxième pays à atteindre cette marque. Les États-Unis ont mis 124 jours pour atteindre la barre des 20 crores.

Selon les données du ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW), le cumul des vaccins Covid-19 était de 20,06,62,456 avec 15,71,49,593 première dose et 4,35,12,863 deuxième dose du vaccin.

Selon le MoHFW, environ 42% des personnes de plus de 60 ans ont reçu au moins leur première dose tandis que 34% des personnes âgées de 45 à 60 ans ont reçu la première dose de vaccin.

Trois vaccins en Inde ont obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence – Serum Institute of India’s Covishield, Bharat Biotech’s COVAXIN et Russian Sputnik V. des doses de vaccins sont en cours d’élaboration et devraient atteindre les États dans les trois jours.

Le pays a continué de signaler une baisse des nouveaux cas quotidiens de Covid-19 avec 2,08 cas de lakh mercredi et le nombre de cas actifs en baisse à 24 95 591. Les récupérations quotidiennes sont plus nombreuses que les nouveaux cas pour le treizième jour consécutif avec 2 95 955 récupérations. Le taux de positivité quotidien était actuellement de 9,43% et est resté inférieur à 10% pendant deux jours consécutifs.

