COVID-19: L’Inde peut-elle sauver la situation? Voici ce qu’il fait

Au cours de la troisième semaine d’avril, face à une charge de travail inquiétante et croissante de COVID-19 – restant à plus de 3 lakh de nouveaux cas par jour, inquiétudes concernant les pénuries de vaccins et d’oxygène, le gouvernement indien a annoncé une série de mesures – de l’élargissement de la tranche d’âge des personnes éligibles à prendre le vaccin, déclarant leur intention de débloquer des fonds au Serum Institute of India (SII) et à Bharat Biotech pour augmenter leurs capacités de production de vaccins, en incitant les chemins de fer indiens à faire fonctionner les trains Oxygen Express pour même faire appel aux services de l’armée de l’air pour réduire le temps de trajet pour l’approvisionnement en oxygène. Des mesures bien intentionnées, mais certains experts qui ont vu les tendances de la charge de travail estiment qu’il est plutôt tard dans la journée avec peu de clarté sur les plans d’exécution. Surtout celui qui peut faciliter la transition d’un modèle de diktat fonctionnant avec un centre à un environnement où les États doivent assumer une plus grande appropriation et responsabilité.

Le défi du vaccin

La première annonce politique majeure a porté sur l’élargissement de l’âge d’admissibilité à la vaccination. À partir du 1er mai, tous les citoyens de plus de 18 ans sont éligibles à la vaccination. Il s’agit d’une mesure bienvenue visant à contrôler la transmission car, selon les experts, l’accent est mis sur les jeunes, qui ont tendance à être davantage exposés et donc aux porteurs. Mais alors, il y a peu de clarté sur la façon dont il doit être pratiquement exécuté étant donné le nombre relativement limité de vaccins – les deux fabricants de vaccins – Serum Institute et Bharat Biotech – fabriquent aujourd’hui environ 75 à 80 millions de doses en tout en un mois (le gros de celui-ci, environ 60 millions de doses, provenant uniquement du SII) sans aucun plan clair pour le moment sur les importations et les fournitures du vaccin Spoutnik V nouvellement autorisé. Bien que SII et Bharat Biotech aient l’intention d’augmenter leurs approvisionnements, cela ne peut pas se faire du jour au lendemain et même lorsque la production est prête, les lots échouent et il peut y avoir des retards. SII, par exemple, tente de faire 100 millions de doses par mois à partir de juin.

Tarification différentielle

Le Dr Gagandeep Kang, le plus grand scientifique indien en matière de vaccins et professeur au Christian Medical College Vellore, tout en se félicitant de la décision d’administrer la vaccination à un plus grand nombre de personnes, ne sait pas comment il peut être mis en œuvre avec des doses limitées de vaccins actuellement disponibles en l’état. également incertain quant à la nécessité d’une approche de tarification différentielle. Conformément à l’annonce de la politique, 50 pour cent des approvisionnements totaux des fabricants de vaccins sont destinés au gouvernement central et le reste aux gouvernements des États ou sur les marchés ouverts. La question apparente est donc de savoir comment les entreprises doivent-elles décider? Y aura-t-il une guerre d’enchères? Ou comment exécuter une politique de prix différenciée (entre le Centre et les États)?

La prochaine nouvelle que beaucoup attendent du centre en temps voulu est son annonce qu’il a conclu la couverture des citoyens âgés de 45 ans et plus, mais ce qui n’est toujours pas clair, c’est le critère de coupure que le centre souhaite pour cela. Sera-t-il à 40, 50 ou 90% des personnes âgées de 45 ans et plus, on ne le sait pas encore. Sur les prix différenciés, le Dr Kang par exemple semble trouver cela un peu étrange car il semble placer le centre au-dessus de l’État «sur quelque chose qui est un bien public car dans le cadre du programme national sur les vaccins, les vaccins sont fournis gratuitement). “

D’autres experts qui se sont penchés sur les vaccinations estiment qu’il devrait y avoir une option qui puisse attirer plus de fournisseurs tout en garantissant la transparence. Certains, par exemple, sont en faveur de la création d’une sorte d’échange ou d’un format de chambre de compensation dans lequel tous les fournisseurs et acheteurs s’engagent dans les achats et les prix de manière transparente – l’équivalent de la Power Trading Corporation (ou PTC India) dans le domaine des vaccins.

Rôle des concentrateurs d’oxygène

À un moment où ceux qui sont impliqués dans la modélisation mathématique de la situation COVID et qui donnent des projections du pic probable auquel l’Inde peut s’attendre en mai, on pense que beaucoup pourrait être fait pour sauver la situation. Nachiket Mor, scientifique invité à la Banyan Academy of Leadership in Mental Health et qui a été impliqué et écrit sur la santé publique, estime que pendant que nous concentrons nos énergies pour sauver les malades, il est tout aussi important de se rappeler qu’il y en a beaucoup qui ne le sont pas. malades et nous devons nous assurer qu’ils ne tombent pas malades et que ceux qui sont moyennement malades ne sont pas autorisés à se détériorer et à se retrouver dans des hôpitaux de soins tertiaires.

Une façon de vérifier le glissement des personnes modérément malades vers une maladie grave consiste à se concentrer sur le rôle que peuvent jouer les concentrateurs d’oxygène ou les mini générateurs d’oxygène. Ceux-ci concentrent l’oxygène de l’air ambiant et fournissent de l’oxygène de manière contrôlée. Ceux-ci sont disponibles en deux formats – 5 litres par minute et 10 litres par minute et coûtent environ Rs 40 000 chacun. Il y a suffisamment de producteurs locaux et suffisamment de fournisseurs dans le monde et environ 2 à 3 lakh de ces unités coûtant un total d’environ Rs 1000 crore ou moins pour approvisionner tous les centres de soins de santé primaires ou les centres de soins covid du gouvernement.

Prends une profonde inspiration

En règle générale, 80% des patients atteints de COVID se rétablissent sans problème et ce ne sont qu’environ 80% des 20% restants qui peuvent avoir besoin de ces interventions et ne doivent pas se retrouver à l’hôpital s’ils sont bien traités à temps. En fait, le Dr Kang pense également: «Il y a beaucoup de choses à faire pour éviter que les gens n’aient besoin d’être à l’hôpital», dit-elle et explique: «Les patients se mettent à l’oxygène parce que certaines choses simples qu’ils pourraient faire ne sont pas faits. Apprendre aux gens à faire des exercices de respiration profonde dès le début de l’infection a beaucoup aidé. » Cela vaut certainement la peine d’essayer, tout comme s’en tenir religieusement aux mesures de sécurité liées à la pandémie consistant à utiliser des masques faciaux correctement ajustés, à désinfecter et à respecter les exigences de distance physique.

