Covid-19: l’Inde reçoit le premier lot de 1,5 lakh de vaccin russe Spoutnik V

L’Inde avait approuvé des fournitures d’urgence d’hydroxychloroquine à la Russie lorsque la pandémie s’est déroulée l’année dernière.

L’Inde a reçu samedi le premier lot de 150 000 doses du vaccin russe contre le Spoutnik V alors même que le pays est aux prises avec une deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Trois millions de doses supplémentaires du vaccin russe devraient arriver ce mois-ci, et cinq autres millions d’ici juin.

Les vaccins seront livrés aux laboratoires Dr Reddy’s basés à Hyderabad, qui se sont associés au Fonds d’investissement direct russe pour produire le vaccin en Inde. Le 13 avril, le contrôleur général des médicaments de l’Inde avait autorisé le vaccin Spoutnik V à une utilisation restreinte dans les situations d’urgence.

Le ministère des Affaires extérieures a déclaré dans un communiqué sur Twitter: «Le vaccin Spoutnik-V arrive à Hyderabad en provenance de Russie! Ajoutera à l’arsenal pour lutter contre la pandémie. Cette troisième option augmentera notre capacité de vaccination et accélérera notre campagne de vaccination. »

«Il s’agit du premier envoi de 1,5 lakh de doses de vaccin Spoutnik-V avec des millions de doses à suivre. Plans de «fabrication en Inde» pour une utilisation dans des pays tiers. J’apprécie profondément le soutien de l’ami de longue date de la Russie », a ajouté le communiqué.

L’ambassadeur de Russie en Inde, Nikolay R Kudashev, a tweeté: «Alors que la Russie et l’Inde poursuivent leurs efforts conjoints pour lutter contre le COVID19, cette décision est particulièrement importante pour soutenir les efforts du gouvernement indien pour atténuer la deuxième vague meurtrière et sauver des vies …»

Le vaccin Spoutnik V, développé par l’Institut de recherche Gamaleya sur l’épidémiologie et la microbiologie en Russie, souligne la nécessité pour l’Inde de faire face à une grave pénurie de vaccins pour ses citoyens malades – samedi, l’Inde a signalé plus de 4 lakh de nouvelles infections. L’arrivée de Spoutnik V marque également le lancement de la troisième phase de la campagne de vaccination contre Covid-19 en Inde pour couvrir les personnes âgées de 18 à 44 ans.

La livraison du vaccin Spoutnik V est une étape importante dans la lutte conjointe Inde-Russie contre la menace de coronavirus et conformément à l’engagement de soutien du président Vladimir Poutine au Premier ministre Narendra Modi lors d’une récente conversation téléphonique. L’Inde avait approuvé des fournitures d’urgence d’hydroxychloroquine à la Russie lorsque la pandémie s’est déroulée l’année dernière.

Jeudi, deux vols russes avec des concentrateurs d’oxygène, des équipements de ventilation pulmonaire, des moniteurs de chevet, des médicaments, y compris du Coronavir, et d’autres produits pharmaceutiques essentiels étaient arrivés en Inde dans le cadre d’un effort mondial croissant pour aider le pays à combattre un deuxième Covid plus meurtrier 19 vague.

Le PTI ajoute: Le Conseil central des impôts indirects et des douanes (CBIC) dans un tweet samedi a déclaré que les douanes d’Hyderabad avaient accéléré le dédouanement du vaccin COVID-19 importé de Russie.

«Les douanes d’Hyderabad, @cgstcushyd, ont facilité le dédouanement rapide du vaccin #SputnikV importé de Russie», a tweeté le CBIC. Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré dans un tweet: «Une réponse appropriée en temps opportun @cgstcushyd. Besoin de l’heure.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.