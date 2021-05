Covid-19: l’Inde reçoit le troisième vaccin, Spoutnik V lancé à Rs 995 / dose

Le DRL devrait commencer la production locale du vaccin en juillet 2021 et devrait faire 15,6 crores de doses au cours de la période d’août à décembre.

Le principal laboratoire pharmaceutique indien Dr Reddy’s Laboratories (DRL), qui a autorisé le vaccin russe Covid-19, a lancé le Spoutnik V sur le marché intérieur vendredi, en administrant la première dose à une personne à Hyderabad. Les doses importées du vaccin sont actuellement au prix de Rs 995,40 (Rs 948 + 5% de TPS) par dose, avec la possibilité d’un prix plus bas lorsque l’approvisionnement local commence, a déclaré la société. Sputnik V est le troisième vaccin Covid-19 disponible en Inde.

Le DRL devrait commencer la production locale du vaccin en juillet 2021 et devrait faire 15,6 crores de doses au cours de la période d’août à décembre.

Parmi les autres vaccins Covid-19 disponibles en Inde, Covishield du Serum Institute of India est au prix de Rs 600 / dose pour les marchés privés et à Rs 300 / dose pour les gouvernements des États, et Covaxin de Bharat Biotech est au prix de Rs 1200 / dose pour les marchés privés et à Rs 400 / dose pour les gouvernements des États. Serum (Covishield) et Bharat Biotech (Covaxin) ont fourni leurs vaccins au Centre pour Rs 150 / dose.

Le premier envoi de doses importées du vaccin Spoutnik V a atterri en Inde le 1er mai et a reçu l’autorisation réglementaire du Laboratoire central des médicaments, Kasauli, le 12 mai. D’autres envois de doses importées sont attendus au cours des prochains mois. GV Prasad, coprésident et directeur général du Dr Reddy’s, a déclaré qu’avec l’augmentation des cas en Inde, la vaccination était l’outil le plus efficace dans la lutte contre Covid-19. Contribuer à la campagne de vaccination en Inde était la plus grande priorité de l’entreprise à l’heure actuelle pour aider les Indiens à être en bonne santé et en sécurité, a déclaré Prasad.

DRL a obtenu l’autorisation d’utilisation d’urgence pour Sputnik V en Inde le 13 avril et a reçu l’autorisation du contrôleur général des médicaments de l’Inde (DCGI) d’importer le vaccin Spoutnik en Inde. La fourniture du vaccin Spoutnik V commencera prochainement auprès des partenaires de fabrication indiens de DRL. La société travaille avec ses six partenaires de fabrication en Inde pour fabriquer et fournir le vaccin en Inde,

Les essais de phase 2 et 3 du Spoutnik V ont été menés en Inde par le DRL et le Russian Direct Investment Fund et ont démontré une efficacité de 91,6%. Le vaccin développé par l’Institut national de recherche Gamaleya sur l’épidémiologie et la microbiologie a été enregistré par le ministère russe de la Santé et est devenu le premier vaccin enregistré au monde contre Covid-19 sur la base de la plate-forme de vecteurs adénoviraux humains en août 2020. RDIF s’est lié avec le Dr Reddy’s pour fabriquer les vaccins en Inde. Dans le cadre de ce partenariat, le RDIF s’est engagé à fournir 100 millions de doses du vaccin au Dr Reddy’s.

Outre le vaccin Covid-19, le portefeuille du Dr Reddy comprend également des options de traitement, Remdesivir, Avigan Favipiravir, 2-désoxy-D-glucose (2-DG) l’ont développé en collaboration avec le laboratoire DRDO et la société travaille également sur Molnupiravir, Baricitinib et d’autres médicaments Covid pour un traitement allant de conditions légères à sévères.

