Covid-19 : l’Inde signale près de 2 000 cas Omicron

Pas moins de 568 cas d’Omicron ont été détectés dans le Maharashtra, suivis de Delhi 382, ​​Kerala 185, Rajasthan 174, Gujarat 152 et Tamil Nadu 121 cas.

Un total de 1 892 cas de la variante Omicron du coronavirus ont été signalés mardi dans 23 États et territoires de l’Union, a annoncé le gouvernement. Dans l’ensemble, le pays a signalé 37 379 nouveaux cas de Covid-19 et 124 décès. Mumbai comptait 10 860 cas.

Pas moins de 568 cas d’Omicron ont été détectés dans le Maharashtra, suivis de Delhi 382, ​​Kerala 185, Rajasthan 174, Gujarat 152 et Tamil Nadu 121 cas.

Le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, a annoncé le retour du couvre-feu du week-end. Lors d’une conférence de presse, il a annoncé qu’en semaine, les employés du gouvernement, à l’exception de ceux engagés dans les services essentiels, seront invités à travailler à domicile, tandis que les bureaux privés resteront ouverts avec une capacité de 50%. Cependant, les bus et les trains de métro reviendront à leur capacité d’accueil complète, car le gouvernement craignait que les arrêts de bus et les stations de métro ne deviennent des superspreaders, car de longues files d’attente ont été observées à ces endroits après la réduction de moitié du nombre de places assises.

Le nombre de cas actifs en Inde s’élevait à 1 71 830 avec un taux de positivité hebdomadaire de 2,05 % et un taux de positivité quotidien de 3,24 %.

La vaccination totale du pays a atteint 146,70 doses de crore avec près de 1 doses de crore administrées lundi. Le pays a administré un autre vaccin de 92,25 lakh mardi jusque tard dans la soirée. Environ 83,28 doses de lakh ont été administrées au cours des deux derniers jours à des enfants âgés de 15 à 18 ans.

Les États ont avec eux un stock inutilisé de 19,69 crores de vaccins.

—avec entrées PTI

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.