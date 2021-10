Covid-19 : l’Inde va célébrer 1 milliard de doses de vaccin en chantant, selon le ministre de la Santé | Monde | Nouvelles

Avec 1,38 milliard d’habitants, le déploiement du vaccin en Inde est l’un des plus importants au monde et atteindra un cap jeudi après l’injection de 998,5 millions de doses dans tout le pays. Près de 90% d’entre eux étaient le vaccin AstraZeneca (AZN.L) qui a été produit localement par le Serum Institute of India, selon ..

Sur Twitter, le ministre local de la Santé, Mansukh Mandaviya, a demandé à tous les Indiens de faire l’éloge de la milliardième dose qui sera inoculée alors qu’elle « célèbre cette étape historique ».

« J’appelle tous les Indiens non vaccinés à se faire vacciner rapidement et à contribuer à notre voyage historique de vaccination en or », a-t-il également tweeté.

M. Mandaviya a mis en place une chanson de célébration et un film audiovisuel qui seront lancés au Fort rouge de l’ère moghole à New Delhi vers midi (heure locale).

L’Inde a été fortement touchée par la pandémie avant d’être frappée par une deuxième vague d’infections de la variante Delta qui a déferlé sur le pays entre avril et mai.

Les registres officiels du gouvernement ont jusqu’à présent signalé 34,1 millions de cas de COVID-19 et plus de 452 000 décès, mais les chiffres peuvent ne pas représenter le nombre total car beaucoup étaient sans papiers.

Une étude, menée par le Center for Global Development basé aux États-Unis, estime qu’entre 3 millions et 4,7 millions de personnes supplémentaires sont décédées entre janvier 2020 et juin 2021.

Les chercheurs ont conclu que la première vague « a également été plus meurtrière qu’on ne le pense généralement » et qu’environ 2 millions de personnes pourraient être mortes au cours de la seule première vague.

Les gouvernements des États et les administrations locales de toute l’Inde ont été accusés d’avoir volontairement sous-estimé les décès de Covid-19, tandis que la stigmatisation attachée au virus a également empêché de nombreuses personnes de se faire tester, de sorte que de nombreux décès n’ont pas non plus été enregistrés en tant que décès de Covid-19.

Bien que la milliardième dose soit une bonne nouvelle, le pays est actuellement confronté à une disparité massive entre les vaccinés partiellement et totalement vaccinés.

Le gouvernement souhaite que tous les 944 millions d’adultes indiens soient vaccinés cette année, mais, à ce jour, 75 % d’entre eux ont reçu au moins une dose et 31 % en ont reçu deux.

25 pour cent des adultes (345 millions de personnes) éligibles à la vaccination gratuite ne sont toujours pas vaccinés.

Le gouvernement de Narendra Modi est conscient de ce problème et a appelé les États et les territoires de l’Union à se concentrer sur l’administration de la deuxième dose, et leur a conseillé de partager des stratégies pour combler l’écart.

Un « nombre important » de personnes en Inde n’ont pas pris leur deuxième dose à la date prévue malgré des approvisionnements adéquats, a déclaré mardi le ministère de la Santé, alors que les nouvelles infections sont tombées à leur plus bas depuis début mars.

Un seul autre pays a administré plus d’un milliard de doses de vaccins – la Chine (passé le milliard de doses en juin), qui est également le seul autre pays à avoir une population de plus d’un milliard d’habitants.