Covid-19: l’infection post-vaccination n’est pas significative, selon le gouvernement

La deuxième vague avait également contribué pour un faible pourcentage à l’infection, mais ce n’était pas plus de deux à quatre personnes pour 10 000.

Les responsables du département de la santé ont dissipé les doutes sur l’augmentation des cas d’infection post-vaccination dans le pays et ont déclaré que cela n’était pas significatif et que les gens devraient donc continuer la vaccination car elle offrait une protection contre les infections graves.

Selon le secrétaire à la santé du syndicat, Rajesh Bhushan, cette infection post-vaccination a été observée en très petit nombre. C’était davantage parce que la plupart de ces vaccins étaient destinés aux travailleurs de la santé et aux travailleurs de première ligne qui étaient susceptibles de contracter l’infection en raison d’une exposition plus élevée au virus. La deuxième vague avait également contribué pour un faible pourcentage à l’infection, mais ce n’était pas plus de deux à quatre personnes pour 10 000.

Un total de 11,6 crores Covishield jabs ont été administrés – sur les 10,03 crores qui ont reçu la première dose, 17 145 ou 0,02% sont devenus positifs. Sur les 1,57 crore qui ont reçu leur deuxième dose, 5 014 sont devenus positifs, soit un taux d’infection de 0,03%. Dans le cas de Covaxin, 93,56 lakh ont reçu la première dose – 4 208 ou 0,04% sont devenus positifs. des 17,37 lakh qui ont reçu la deuxième dose, 695 ou 0,04% étaient positifs.

