Covid-19 : l’interdiction canadienne des vols directs en provenance de l’Inde prolongée jusqu’au 21 août

L’interdiction, qui a été imposée pour la première fois le 22 avril, devait expirer le 21 juillet. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Le Canada a prolongé l’interdiction des vols directs en provenance de l’Inde jusqu’au 21 août. L’interdiction, imposée pour la première fois le 22 avril, devait expirer le 21 juillet. C’est la quatrième fois que le Canada prolonge l’interdiction. Le pays avait initialement interdit les vols directs par crainte de la deuxième vague dévastatrice de Covid-19 qui faisait rage en Inde et également par inquiétude concernant la transmission de la variante Delta hautement contagieuse.

Le Canada a également étendu les tests Covid-19 avant le départ pour les voyageurs indiens via une route indirecte. Les passagers en provenance d’Inde qui se connectent à un point de départ différent devront subir un test RT-PCR négatif avant d’être autorisés à poursuivre leur voyage vers le Canada. L’annonce fait suite à une série de mesures que le pays a annoncées pour assouplir les restrictions de voyage. Il a déclaré qu’il ouvrirait ses frontières à tous les voyageurs qui ont terminé le cycle complet de tout vaccin accepté par le Canada au moins 14 jours avant d’entrer dans le pays à partir du 7 septembre. Cependant, cela dépendra de la situation épidémiologique nationale du pays qui restera favorable.

Le Canada autorisera les Américains entièrement vaccinés ainsi que les résidents permanents à entrer pour des voyages non essentiels à partir du 9 août, à condition qu’ils terminent leurs vaccinations au moins 14 jours avant d’entrer dans le pays. Les voyageurs qui ont été complètement vaccinés n’auront également plus besoin de subir le test post-arrivée. Le Canada continuera de tester ceux qui n’ont pas terminé le cours complet ou qui ne sont pas vaccinés ou qui ont pris des vaccins non reconnus par les autorités sanitaires du pays.

Le Canada éliminera également l’exigence de quarantaine de trois jours dans un hôtel désigné en attendant également les résultats des tests à partir du 9 août. Alors que les voyageurs vaccinés n’auront plus besoin de subir de quarantaine, d’autres devront fournir un plan pour cela.

Le Canada a jusqu’à présent autorisé les vaccins de Moderna, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson et AstraZeneca (Covishield).

