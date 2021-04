Covid-19 Lockdown 2021 Inde Mises à jour en direct: Lockdown dans le Maharashtra? Décision en 2 jours alors que l’État signale le pic le plus élevé jamais enregistré en une seule journée

Le Maharashtra seul a signalé vendredi 47 827 nouveaux cas de Covid-19, le plus élevé depuis le début de la pandémie.

De nouveaux cas (quotidiens) de coronavirus en Inde ont approché la marque critique de 90000 samedi, plusieurs États et territoires de l’Union (UT) ont annoncé des règles plus strictes de Covid-19 telles que des restrictions de mouvement, un couvre-feu nocturne, des verrouillages (dans certains districts, bien que limités), et des mini zones de confinement, etc. afin de limiter la propagation de la deuxième vague d’infections à coronavirus dans le pays. L’Inde a signalé 89.129 nouveaux cas samedi, portant le nombre total d’infections à coronavirus dans le pays à 1.23.92.260.

De nombreux États / UT ont connu de nouveaux pics en termes de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 au cours des dernières semaines, alors même que la campagne de vaccination Covid-19, l’une des plus importantes au monde, s’est accélérée avec le début de la troisième phase. pour l’inoculation des personnes de plus de 45 ans à partir du 1er avril. Le ministère de la Santé de l’Union a déclaré vendredi que 11 États / UT – Maharashtra, Punjab, Karnataka Kerala, Chhattisgarh, Chandigarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Delhi et Haryana – sont de « grave préoccupation ». Au cours des deux dernières semaines, ces 11 États ont contribué à plus de 90% au décompte national du Covid-19.

Le Centre a spécifiquement déclaré que la situation de Covid-19 dans le Maharashtra était «préoccupante». Le Maharashtra seul a signalé vendredi 47 827 nouveaux cas de Covid-19, le plus élevé depuis le début de la pandémie. Le ministre en chef de l’État, Uddhav Thackeray, a déclaré vendredi que des mesures plus strictes seraient annoncées pour éviter la surpopulation. Si la situation s’aggrave et que le pic de Covid-19 se poursuit, exerçant une pression supplémentaire sur l’infrastructure de santé déjà sollicitée dans l’État, une décision (sur le verrouillage) devra peut-être être prise deux jours après des consultations avec des experts et des dirigeants politiques. «Aujourd’hui, je mets en garde contre le verrouillage complet, mais je ne l’annonce pas. Je parlerai aux experts et aux dirigeants politiques dans les deux prochains jours. S’il n’y a pas d’autre option pour un verrouillage, nous devrons l’accepter », Thackeray.

Mais la grande question: le verrouillage est-il la réponse pour prévenir la pandémie de Covid-19?

Alors que les États imposent de nouvelles restrictions et publient des directives, voici le blog FE Online couvrant chaque développement – virus, vaccin, directives Covid-19, freins et verrouillage, etc. – que vous devez tous savoir. Nous garderons également un œil sur les événements mondiaux. Suivez notre blog en direct et obtenez des mises à jour instantanées et vérifiées sur la pandémie de coronavirus: